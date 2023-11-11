Беженцы из Карабаха усомнились в необходимости получать гражданство Армении

11 ноября 2023, 17:15

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Армянское правительство упростило для карабахских беженцев процедуру получения гражданства, но переселенцы не спешат стать гражданами Армении, сообщили в Миграционной службе. Необходимость в получении новых паспортов сомнительна, а сейчас приходится заниматься поиском работы и жилья, рассказали беженцы.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября полиция Армении заявила, что 6 ноября начнется прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги.

Процедура получения гражданства упрощена для карабахских беженцев

С 6 ноября в Армении открыты пункты приема заявлений от переселенцев из Нагорного Карабаха на получение гражданства Армении. Согласно решению правительства, процедура получения гражданства для них упрощена. Для этого в Ереване открыт специальный пункт для приема заявлений с целью избежать общих очередей для всех иностранцев, которая на этот момент уже доходит до середины 2024 года, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" специалист по связям с общественностью Миграционной службы Армении Нелли Давтян.

По ее словам, во всех остальных общинах Армении заявление карабахцев на гражданство можно подавать в паспортных столах. Хотя процедура получения гражданства для карабахцев упрощена, точных сроков рассмотрения заявлений никто не дает. "Но задача поставлена, чтобы в более короткие сроки их рассматривали, чем в стандартных условиях, которые длятся 90 рабочих дней", - сказала Давтян.

Пакет необходимых документов тоже упрощен. Заявление-анкету заполняют в пункте приема заявлений. В список документов входит свидетельство о рождении - если необходимо, то с нотариальным переводом. Необходимо также предоставить удостоверение о статусе временной защиты (беженца), свидетельство о браке (если есть) с его копией, а если произошли какие-либо изменения данных, то подтверждающие их документы, шесть цветных фотографий и квитанцию об оплате госпошлины.

Отдельных процедур для получения статуса беженца, по словам Давтян, не предусмотрено, решением правительства от 26 октября все 150 тысяч граждан Нагорного Карабаха получили статус временной защиты, приравненный к статусу беженца. Карабахцы могут получить пластиковые карты временной защиты с отметкой "беженец" во всех паспортных столах. "Необходимо только поменять свою регистрацию. Если срок паспорта еще не истек, то нет необходимости его менять", - отметила Давтян.

Срок этой защиты, по словам Давтян, один год. Затем правительство должно принять решение о продлении статуса. Если это решение не будет принято, переселенцы должны будут подать заявление на принятие гражданства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 ноября на правительственном заседании заявил, что "множество насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха уже подали заявку на получение гражданства Армении, однако есть определенные законодательные тонкости, которые нужно соблюдать во избежание юридических проблем". Он посоветовал карабахцам "проявить терпение, чтобы все процедуры были осуществлены правильно". При этом Пашинян не назвал конкретное число людей, обратившихся за получением гражданства, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Люди пока не спешат получить гражданство Армении", - сообщила Нелли Давтян. В основном, по ее словам, люди обращаются за консультацией, знакомятся с разницей между статусом беженца и гражданством, интересуются возможностями, правами, обязанностями и уходят обдумать и принять решение, потому что существует определенная разница между этими статусами.

Так, со статусом беженца людям будет ограничено право на собственность сельхозугодий. Существуют и ограничения в правовых регулированиях общественных служб, в правах участвовать в выборах. Но в то же время люди со статусом беженца освобождаются от призыва на военную службу.

"Принятие гражданства не лишает человека никаких международных прав в рамках его беженства. Решением правительства о взятии карабахцев под временную защиту зафиксирован факт травматического насильственного перемещения этих людей. Историю этих людей никаким статусом гражданства не стереть, отвергнуть или опровергнуть невозможно", - отметила представитель Миграционной службы.

Беженцы поделились сомнениями в необходимости получать гражданство Армении

60-летняя Гаяне Арустамян, педагог по образованию, из Степанакерта выехала вместе с семьей в Армению на автобусе. 1 октября они приехали в Горис, а сейчас живут в Степанаване. Жилье нашли по интернету, но, пока доехали, этого предложения аренды уже не было. По словам Гаяне, их очень хорошо приняли в мэрии и предоставили номер в гостинице. Затем они нашли съемное жилье за 100 тысяч драмов (около 250 долларов) в месяц. "Нас семь человек в семье, пока обходимся, но уже пора думать о будущем, находить источники доходов", - сказала Арустамян корреспонденту "Кавказского узла".

В Степанаване, по словам женщины, ей сложно будет найти работу с учетом ее возраста и отсутствия профильных предприятий. Однако Гаяне рукодельница, поэтому рассчитывает на заказы из Еревана.

Сейчас, по словам Гаяне Арустамян, она занята оформлением документов. В выданных в советское время документах разные неточности, выпавшие буквы в переводе с русского на армянский, что создает проблемы, к тому же некоторые документы она потеряла.

О принятии гражданства Армении Гаяне Арустамян, по ее словам, пока думает. Принять его она готова, если армянское гражданство не будет препятствовать возвращению в Нагорный Карабах. "Я не считаю, что Карабах сдали, пришли [в Армению], приняли гражданство и всё на этом. Я с этим не согласна. Пусть сегодня мы еще не можем консолидироваться, но нам придется собираться и подумать, как эти вопросы будем решать. Мы им [Азербайджану] Карабах не подарили, пусть они на это не надеются. И если гражданство Армении приведет к каким-то затруднениям в этом вопросе, то гражданство я не приму. А если не будет никаких проблем, то с удовольствием приму гражданство Армении", - сказала Гаяне Арустамян.

Преподаватель общественных дисциплин, пенсионерка Асмик Арушанян выехала из Степанакерта одной из последних, 30 сентября, с колонной Красного Креста. "Мы не хотели, но вынуждены были оставить все и выехать. То, что происходило в деревнях, откуда люди босые прибегали в Степанакерт, рассказывали, что там происходит. Сосед мой из Мюришена рассказал, как на их глазах азербайджанцы убили пастуха, гонявшего скот", - рассказала Асмик Арушанян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, люди без вещей, всё оставив, через леса убежали в соседние деревни, а оттуда в Степанакерт. "В Арцахе [Нагорном Карабахе] я оставила в первую очередь могилы моих близких. То, что у меня был большой трехэтажный дом, не так важно. Я там оставила свою душу. Но самое страшное - то, что мы там оставили могилы наших ребят. Они погибли для того, чтобы мы там жили, а мы их бросили и приехали сюда", - сказала Асмик Арушанян.

Приемом в Армении она довольна и благодарна за него. "Когда мы приехали в Горис, я была удивлена, как этот маленький город сумел пропустить через себя более 100 тысяч озлобленных, обездоленных, оставшихся без родной земли, как это было все организованно", - вспоминает Арушанян.

Женщине трудно ходить, она рассказывает, что в Горисе она сидела в машине, пока сын регистрировал их, за это время многие подходили к ней, спрашивали, чем помочь. "Такая встреча немножко помогла нам отойти от того, что с нами произошло… Трудности у нас морального характера - то, что у нас в сердцах, в душах. Мы разобщены, далеко друг от друга - близкие, друзья, родственники. Но, кроме этого, мы столкнулись с тем, что пенсионерам не выдают пенсии, людей оставили без зарплаты, без всяких социальных выплат. Цены на аренды жилья взлетели, и это очень сильно ударяет по нам", - сказала Асмик Арушанян.

Ее семья из четырех человек снимает двухкомнатную квартиру в Ереване с арендной платой 300 тысяч драмов (около 750 долларов). В первый месяц друзья помогли - нашли квартиру и оплатили. Аренду за второй месяц семья оплатила за счет единовременных выплат. "Что будет дальше, пока не могу себе представить, потому что я не вижу со стороны Армении системного подхода к решению проблемы людей, которые вынуждены были все оставить и приехать в Армению", - отметила она.

Решение правительства Армении о выдаче гражданства карабахцам Арушанян считает "абсурдным". "Возникает некий когнитивный диссонанс. Мой паспорт - Республики Армения. Как я могу поменять гражданство Республики Армения на гражданство Республики Армения? И я не могу понять, зачем это сделали, с какой целью. Поэтому я этого делать не буду, несмотря на то, что нам, пенсионерам, угрожают, что пенсию не будут выплачивать, пока мы не поменяем паспорта, но я категорически против", - сказала женщина.

Проблемы, по ее словам, будут и при регистрации карабахцев по тем адресам, где они снимают жилье. Арушанян считает, что "ни один хозяин не будет регистрировать у себя в доме чужих людей, и это еще более абсурдно".

Правительство Армении дало возможность карабахским переселенцам получать пенсии и пособия, однако для их получения они должны быть зарегистрированы по какому-либо адресу в Армении.

"Существует современная [банковская] карточная система. Зачем привязывать нас к какому-то адресу или к какой-то почте? Пусть перечисляют деньги на наши карты, независимо от того, где мы находимся. 45 лет я работала и, кстати, платила налоги в Армению тоже, потому что работала в филиале Ереванского университета в Степанакерте, и все наши налоги шли в бюджет Армении", - рассказала Арушанян.

Светлана Даниелян выехала из Степанакерта с семьей коллеги. В Армении найти квартиру ее семье вначале было очень сложно. Даниеляны заплатили за аренду около 300-350 тысяч драмов, после чего начали обустраиваться, покупать вещи, устраивать детей в школы. Взрослые начали искать работу, но найти ее оказалось сложно, сказала Даниелян корреспонденту "Кавказского узла".

"В моем близком кругу никто ещё не устроился никуда. Среди знакомых есть [нашедшие работу] - кто-то в супермаркете, кто-то в аптеке, кто-то работает на стройке. Многие женщины стали печь всякое разное, в надежде так помочь своим семьям. Выплаты, которые получаем от государства, это на самом деле гроши и были направлены на первый взнос за аренду жилья. Очень много моих знакомых, которые эти деньги даже не получили", - сказала Светлана Даниелян.

По ее словам, многие получают гуманитарную помощь - готовую еду, продукты, предметы гигиены, раскладушки, постельное белье, одеяла. "Но это надо просто ходить по разным адресам и просить эту помощь, что очень неприятно. Я не хожу никуда, у меня есть работа, я все покупаю. Хотелось бы, чтоб это нормально организовывалось государством, и не в виде раздачи гречки или готовой еды. Можно же перечислить деньги на счет, люди сами бы все необходимое покупали", - сказала она.

Нарекания вызвал у Даниелян принцип выдачи выплат. По ее словам, 50 тысяч драмов (40 тысяч за аренду жилья и 10 тысяч за коммунальные услуги) за ноябрь и декабрь не могут получать те переселенцы, на банковских счетах которых есть более 2 миллионов драмов. "Как будто эти люди копили свои деньги, обделяя себя в чем-то, чтобы стать беженцами и тратить здесь на еду и аренду. И так сумма копеечная, хотя бы платите всем, без этих "если", - сказала она.

Непонятная ситуация, по ее мнению, и с вопросом получения гражданства и регистрацией. "Ничего не понятно, но нам реально сейчас создают неудобства, потому что связывают по рукам и ногам, и если ты не сменишь паспорт, то не сможешь даже купить машину и подрабатывать таксистом, не сможешь получить водительские права и так далее, ограничений много", - отметила Светлана Даниелян.

Она добавила, что они не успели еще зарегистрироваться в ближайшей поликлинике, но были на консультации в частной клинике, где прошли бесплатную консультацию и некоторые процедуру тоже бесплатно. "В целом, мы опять продолжаем жить в неопределенности. Будет ли завтра возможность выплатить эти дорогущие аренды, будет ли у нас тут свое жилье? Будем ли мы считаться на своей большой родине своими или нет, покажет время. Те, у кого есть возможность уехать отсюда, уже уехали", - заключила она.

Сарибек Галстян преподает в Шушинском технологическом университете, который переселялся с войны 2020 года в Нагорном Карабаха дважды - сначала из Шуши в Степанакерт, а сейчас - в Ереван. Руководство и коллектив университета, по его словам, борются за сохранение стауса вуза, организацию учебного процесса и в целом за существование в Армении.

Вместе с семьей сына Галстян с женой снимают однокомнатную квартиру и сейчас пытаются решить вопрос пенсионных выплат. Зарплату за сентябрь, как он отметил, им выдали на 85%. Пока юридически не решится вопрос университета, преподаватели будут работать на общественных началах, сказал Галстян корреспонденту "Кавказского узла".

Сарибек Галстян, по его словам, также "не совсем понимает" ситуацию, связанную с паспортами карабахцев. "Наш паспорт - обычный паспорт карабахца с кодом 070. Весь вопрос в этом коде, который и отличает граждан Армении от граждан Арцаха. В этом плане все смешано, я сам ничего не понимаю, что говорят. Раньше нам говорили, что мы граждане Армении, а сейчас меняют паспорт. Я не знаю, надо менять или не надо. Но если с нынешним паспортом возникнут проблемы, будут какие-то экономические или другие ограничения, возможно, придется поменять паспорт. Но на этот момент в планах ничего такого нет", - отметил он.

Роберт Арутюнян также работает в Шушинском технологическом университете, а до этого работал в Арцахском государственном университете. "У меня в Арцахе был дом. Неожиданным образом для всех мы оказались в статусе беженца. Мы лишились родины, но этого мало, сейчас и тут везде проблемы. Надо начать все с нуля, потому что все осталось в Арцахе, даже моя одежда. Новую одежду покупаем. Но в этом возрасте начать с нуля очень сложно", - сказал Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что живет в Ереване с семьей сына.

Напомним, 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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