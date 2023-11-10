Махачкалинцы связали с позицией властей отсутствие массовых пропалестинских акций

10 ноября 2023, 22:58

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Одиночные акции в поддержку Палестины помогают информировать жителей Дагестана о ситуации в Палестине, однако не отражают реальный масштаб поддержки палестинцев в республике, считают жители Махачкалы. Журналист Идрис Юсупов, который с 6 ноября проводит одиночные пикеты отметил, что власти никак не отреагировали на его призыв провести организованные акции по этому поводу.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский журналист Идрис Юсупов с 6 ноября проводит в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины. По словам Юсупова, акции вызывают у горожан активный отклик, а организованные акции в связи с событиями на Ближнем Востоке смогут снизить напряженность в республике. Палестинцам сопереживает подавляющее большинство населения в республике, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, заявили опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Утром 30 октября в Махачкале силовики пришли с обыском в дом к журналисту "Нового дела" Идрису Юсупову. Они изъяли технику и флешки. Журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану, а затем отпустили, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. После допроса вечером Юсупов был отпущен, он рассказал, что следователи интересовались его связью с Telegram-каналом, призывавшим к участию в антисемитских акциях.

Сегодня в Махачкале на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова дагестанский журналист Идрис Юсупов провел 20-минутную одиночную акцию. Он вышел на пикет с плакатом "Палестина, мы с тобой". Силовики не мешали проведению акции, сообщил Юсупов корреспонденту "Кавказского узла". "Реакция со стороны прохожих и автомобилистов, как и во все предыдущие дни, была активная, потому что тема Палестины находит очень большой отклик среди населения", - отметил он.

По словам журналиста, в начале пикета к нему подошел сотрудник стационарного пункта охраны рядом с площадью и записал его личные данные, затем - сотрудники патрульно-постовой службы и также записали личные данные. Во время пикета мимо проехал автомобильный кортеж с правительственными номерами, добавил он.

Юсупов напомнил, что посредством данных одиночных акций добивается внимания общественных и государственных институтов республики к ситуации в Палестине. По его словам, пока никаких реакций ни со стороны общественных организаций, ни со стороны властных структур не поступило. "Напрямую со мной никто не связывался, не спрашивал. Пока не могу сказать, какова реакция (на проводимые пикеты)", - рассказал Юсупов. Также нет реакции на одиночные пикеты со стороны республиканских СМИ, уточнил Юсупов. "Какой-то реакции с их стороны помимо личной поддержки я не видел",- пояснил он.

Одиночные пикеты способствуют информированию жителей республики о ситуации в Палестине, поэтому такие одиночные акции следует проводить чаще, уверен махачкалинец Халид. При этом нельзя нарушать действующее российское законодательство, уточнил он.

Одиночные пикеты в поддержку Палестины актуальны, поддержка палестинцев приветствуется жителями республики, считает житель Махачкалы Назим. Несмотря на то, что махачкалинцы не выходят на одиночные пикеты, они проявляют свою поддержку жителей Палестины иными способами, отметил он. "Люди на своих машинах вывешивают флаги "Палестина, мы с тобой", поэтому и одиночные акции в поддержку ( Палестины) отражают настроения жителей Дагестана и являются напоминанием для других, что проблема не решена", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Одиночные акции в поддержку Палестины и отдельные жесты солидарности с палестинцами, выражаемые жителями республики - это прежде всего проявление гуманности, считает житель Махачкалы. "Потому что никто не может спокойно смотреть как каждый день жестоко убивают ни в чем не повинных людей", - пояснил он.

Если бы не острая реакция властей Дагестана на одиночные пикеты, то пикеты проводились бы по каждой проблеме, возникающей в республике, считает махачкалинец Малик. "Если бы они давали бы возможность проводить не одиночным способом, то таких протестов было бы ни один и ни два и по разным поводам, в том числе и в защиту журналистов, в частности Абдулмумина Гаджиева, и по палестинскому вопросу, и по другим острым поводам, например, по проблемам с электричеством и водой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Дагестана переживают за палестинцев и поддерживают одиночные акции в поддержку палестинского народа, отметил мужчина. При этом о поддержке палестинцев не следует судить, исходя из числа одиночных акций, поддержка палестинцев Дагестане массовая, а продемонстрировать ее мешают определенные законодательные ограничения, отметил Малик. "Если бы власти дали бы возможность провести митинг, думаю, что он собрал бы много тысяч людей", - отметил местный житель.

Одиночные акции вне зависимости от требований воспитывают в жителях республики умение реагировать на проблемы и отстаивать свою точку зрения, опираясь на законные методы, уверен махачкалинец Али. "Чтобы показать пример того, что можно выражать свою позицию и протест, не боясь чего-либо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Али выразил надежду на то, что большинство жителей Дагестана поддерживают одиночные пикеты в поддержку палестинцев. "В общем у нас люди выступают за добро, за благо. Если в этих пикетах выражается правильная позиция, то люди в общем поддерживают", - предположил местный житель. Одиночные пикеты помогают доносить информацию о том, что происходит с палестинцами, считает Али. По мнению жителя Махачкалы, дагестанцы в первую очередь сочувствуют палестинцам как единоверцам, и из чувства гуманизма, отметил он.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта в начале октября. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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