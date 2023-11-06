Израильское гражданство внучки Расула Гамзатова возмутило пользователей соцсети

06 ноября 2023, 19:36

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Шахри Амирханова, внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова, сообщила, что гордится получением гражданства Израиля. Это заявление, сделанное на фоне палестино-израильского конфликта, вызвало резкую критику у пользователей "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова Шахри Амирханова сообщила в соцсети, что получила израильский паспорт и отметила, что удивлена и гордится этим, сообщает сегодня "Вести.Ру". "Спасибо, что приняли меня с любовью в моем новом доме", - приводит издание слова Амирхановой.

Внучка Гамзатова покинула Россию в феврале 2023 года, она была главным редактором российских версий журналов Tatler и Harper’s Bazaar, пишет издание.

В июле 2021 года Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия Расула Гамзатова. На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Расуле Гамзатове.

Сообщение о том, что внучка Гамзатова получила израильское гражданство, размещено сегодня в сообществе "Нетипичная Махачкала", на которое подписаны 994 тысячи пользователей "ВКонтакте".

Авторы большинства комментариев осудили поступок внучки поэта. "Ой, [уничижительное слово], тебе ещё придётся вернуться, и как ты посмотришь в глаза Дагестану", - написал, в частности, пользователь Убитая Душа.

"На одного [оскорбительное слово] меньше", - высказался Аркадий Давыдов. "Ещё один [оскорбительное слово] покинул Дагестан", - написал Мухаммад-Абу-Халид Муслим. "Оставайся там", - заочно пожелала Амирхановой Зури Азаева.

"Могла бы не говорить, по сути, сменила и сменила гражданство, а тут заявляет в соцсетях, выглядит провокацией", - заметил Rusik Gadjiev. "Ну война всегда всё наставит по местам, кто патриот, а кто предатель", - высказал мнение Артур Гаджимагомедов.

"Ну как понять таких мусульманок? Разве она не знает, как гибнут люди от рук израильтян? Нагло такое еще пишет, насмехаясь", - возмутилась Патимат Магомедова.

Напомним, с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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