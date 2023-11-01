Бойцы полка Росгвардии отправились из Чечни в зону военной операции

01 ноября 2023, 18:16

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Группа росгвардейцев из Чечни выехала в зону военной операции на Украине, отчитался сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов, прошедших подготовку в Руссийском университет спецназа Гудермесе. В частности, об этом он сообщил 31 октября. Днем ранее Кадыров заявил, что с начала военной операции в зону военных действий в ряды спецназа "Ахмат" отправлены 32 тысячи бойцов, в том числе 14 тысяч добровольцев.

Росгвардейцы из полка оперативного назначения отправились в зону военной операции, сообщил сегодня Кадыров. "Бойцы подразделения проведут ротацию со своими сослуживцами на фронте. Они и раньше бывали на самых сложных участках", - отчитался сегодня в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как следует из видео, приложенного к публикации, бойцы выстроились на построение и прошли строем по плацу, после чего погрузились в военные автомобили.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, при этом власти Чечни рапортуют об освобождении населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

Напомним, после начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Бывшие бойцы "Вагнера" начали массово переходить в подразделения спецназа "Ахмат", сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов. Пополняя "Ахмат" бывшими вагнеровцами, чеченские власти реализуют указания из Москвы, а не собственную инициативу, сказал "Кавказскому узлу" военный эксперт Василий Дандыкин.

24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

Федеральные власти должны обратить внимание, что в Чечне новые батальоны названы именами шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воевали против России, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Соболева за эти слова и заявил, что при встрече объяснит ему, что можно говорить, а что нельзя.

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