Огтай Гюльалыев остается в коме спустя четыре года после аварии

01 ноября 2023, 01:44

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Спустя четыре года после ДТП, после которого азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев впал в кому, состояние его здоровья существенно не изменилось, рассказала его супруга Фируза Гюльалыева. Она считает, что муж оказался в коме из-за несвоевременного хирургического вмешательства и винит врачей в его нынешнем состоянии.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года Генеральная прокуратура Азербайджана начала повторное расследование методов лечения Огтая Гюльалыева, который более года находился в коме. В декабре прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против врачей, не усмотрев в их действиях состава преступления. Насиминский районный суд 14 апреля рассмотрел жалобу семьи Гюльалыева и отменил решение прокуратуры, отказавшейся возбуждать дело против врачей. Суд счел, что прокуратура не провела достаточного расследования, приняв указанное решение, и постановил вернуть дело в прокуратуру. Насиминская районная прокуратура в июле 2022 г. повторно отказалась возбуждать уголовное дело против врачей, лечивших правозащитника.

29 октября 2019 года главу общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтая Гюльалыева, который ранее в тот день провел пресс-конференцию о кампании против пыток, сбил автомобиль. Гюльалыев через несколько часов после аварии впал в кому. У него диагностировали перелом черепа и повреждение головного мозга. 8 ноября 2020 года после лечения в стамбульской клинике он был перевезен домой. Состояние правозащитника резко ухудшилось после того, как ему была заменена гастростома. Врачи установили, что причиной ухудшения состояния здоровья Гюльалыева стало попадание инфекции в брюшную полость, вместе с тем они указали на положительную динамику в состоянии его здоровья. 17 августа 2021 года его состояние улучшилось, и он был выписан из больницы.

29 октября исполнилось четыре года со дня ДТП, после которого правозащитник Огтай Гюльалыев оказался в больнице и впал в кому.

По словам супруги активиста Фирузы Гюльалыевой, в состоянии ее мужа нет существенных изменений, он по-прежнему находится в коме. «Подвижки очень малые. Он слышит, смотрит, но Огтай по-прежнему в бессознательном состоянии, не понимает, что происходит вокруг него, речь не восстановлена. Огтай вот уже четыре года прикован к кровати», - рассказала она 31 октября корреспонденту «Кавказского узла».

Она винит в состоянии мужа врачей. «Люди падают с высоты, но их выводят из комы. Огтай после ДТП был еще в сознании, когда его привезли в больницу он мог ходить, говорить, но после того, как он попал в руки врачей, его состояние стало ухудшаться», - отметила Гюльалыева.

Она считает, что жалоба семьи на врачей не была справедливо рассмотрена судом. «Мы жаловались на врачей. Один из них говорил, что, когда Огтай поступил в больницу, в головной мозг всего просочилась 1 миллилитров крови. По словам врача, который оперировал Огтая, кровоизлияние составило уже 80 миллилитров. Но почему они не сделали операцию, когда в мозг попал всего миллилитр крови, а сделали хирургическое вмешательство только днем на следующие сутки, когда кровоизлияние было уже обширным? На эти вопросы мы не получили ответов. Суд не провел объективного расследования и не привлек к ответственности врачей», - сказала Гюльалыева.

Она не считает, что «это была банальная халатность врачей». «Да, в Азербайджане часто врачи бывают халатны в исполнении своих обязанностей. Но Огтай был известным в обществе лицом. Сразу после происшествия это событие привлекло повышенный общественный интерес, к нему было приковано внимание медиа… Но от врачей правоохранительные органы и суд даже не потребовали разъяснений, почему они медлили с операцией. Может кто-то им «подсказывал», что именно так надо действовать. Огтай до этого происшествия говорил, что ему поступают угрозы в связи с преданием им огласке фактов пыток над арестованным по «Тертерскому делу». Он первым привлек к этому делу общественное внимание. Это потом к процессу подключились другие правозащитники, медиа. В конечном итоге преступления над жертвами пыток были раскрыты, они получили оправдание, а их мучителей посадили. Очевидно, что устранение Огтая было выгодно определенным силам. Он выжил, но здоровье, к сожалению, не восстановил», - продолжила Гюльалыева.

Весной 2017 года группа военных и гражданских была арестована по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стало свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по этому делу. Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. По словам адвоката Расула Джафарова, в общей сложности оправданы 54 человека. 14 марта стало известно, что суд начал рассматривать дела четырех военных, обвиняемых в причастности к пыткам задержанных по "Тертерскому делу". Потерпевшими по их делу проходят 192 человека, а всего по "Тертерскому делу" - 452 человека. В суд также было направлено дело еще пяти обвиняемых. Потерпевшие выразили недовольство ходом расследования: по их мнению, некоторые высокопоставленные военные ушли от ответственности.

Гюльалыева сообщила, что семья обращалась с жалобой на решение азербайджанских судов, не привлекших к ответственности врачей, в ЕСПЧ. «К сожалению, Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобу», - сказала она.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в апреле 2023 года отклонил жалобу на нарушение прав Огтая Гюльалыева. Жалоба касалась предполагаемых нарушений пункта 2 статьи 1, статьи 3 и статьи 13 Конвенции. Изучив всю соответствующую информацию, суд пришел к выводу, что представленные вопросы не демонстрируют каких-либо признаков нарушений прав или свобод, изложенных в Конвенции или протоколах к ней. Таким образом, Суд счел жалобу неприемлемой, как указано в единоличным решении судьи Митса, информирует "Туран".

Отвечая на вопрос о том, какую медицинскую помощь государство оказывает в настоящее время, Гюлалыева отметила, что ее муж под ежедневным присмотром медработников, назначенных по указанию из Минздрава. «После того, как операция, сделанная Огтаю в Азербайджане, оказалась безрезультатной, Фонд Гейдара Алиева оказал нам поддержку. Огтая специальным самолетом доставили в Турцию, там несколько раз оперировали в одной из лучших клиник. Но, поскольку изначальное хирургическое вмешательство оказалось запоздалым, операции в Турции не дали должного эффекта. Сейчас к Огтаю ежедневно с 9.00 до 18.00 приходят медработники, которые выполняют определенные процедуры. Мы хотим сейчас обратиться в Минздрав для выделения психолога, чтобы занимался с Огтаем. Может быть, есть смысл также поместить его на какое-то время в реабилитационный центр», - сказала Гюльалыева.

Азербайджанский правозащитник, директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов также считает, что врачи несут ответственность за несвоевременную эффективную медицинскую помощь Гюльалыеву.

«Уже в больнице скорой помощи ему была сделана томография головного мозга и было ясно, что начался процессе просачивания крови в головной мозг. С операцией нельзя было медлить. Однако операция была сделано только днем следующих суток и за это время его перевезли из больницы скорой помощи еще в два медучреждения. К этому времени кровоизлияние стало уже обширным. Прокуратура Азербайджана и суды страны не усмотрели вины врачей, что меня не удивляет. Странным, однако, оказалось то, что в ЕСПЧ дело рассматривал один судья, который не нашел признаков нарушения конвенции. Хотя налицо было нарушение самой основополагающей статьи конвенции – первой – право на жизнь. Ибо из-за действий или, точнее, бездействия врачей Гюльалыев мог потерять жизнь. Впрочем, хотя он и остался жив, но находится в бессознательном состоянии. Вообще, ЕСПЧ в последнее время стал более «терпим» к правительству Азербайджана. Во многих случаях ЕСПЧ не признает нарушения прав по всем статьям, поставленным в заявлении, или назначает малые суммы компенсаций, а порой, как в случае с Гюльалыевым, вообще не усматривает нарушений», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Глава НПО «Демократический монитор» Фуад Гасанов также отметил, что «последнее время ЕСПЧ все чаще объявляет неприемлемыми жалобы о нарушении прав из Азербайджана».

«Примером такого решения может служить жалоба правозащитника Огтая Гюльалыева. Подобные решения порождают серьезные подозрения в каких-то закулисных сделках. Однако доказательств того, что судьям ЕСПЧ со стороны азербайджанских чиновников оказываются какие «знаки внимания», у нас нет. В любом случае, европейские институты должны проанализировать решения ЕСПЧ по Азербайджану», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, следователи пришли к выводу, что ДТП с Огтаем Гюльалыевым не было преднамеренным, в ответ на это правозащитники потребовали обнародовать видео аварии. На заседании суда 13 ноября 2020 года обвиняемый признал вину. 25 января 2021 года в Насиминском райсуде был оглашен приговор Кенану Абдуллаеву, обвиняемому по делу о ДТП с Гюльалыевым. Суд признал Абдуллаева виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего. Он приговорен к двум годам и трем месяцам колонии-поселения и на три года лишен права управлять транспортными средствами.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об Огтае Гюльалыеве.

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