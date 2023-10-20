Адвокат Айнбиндера подал иск о бездействии махачкалинских следователей

20 октября 2023, 17:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие в Махачкале не рассмотрело заявление с требованием расследовать действия силовиков во время протестов против мобилизации, поданное задержанным на одной из акций главредом RusNews Сергеем Айнбиндером, и перенаправило его в полицию. Защита Айнбиндера обратилась в суд, требуя признать незаконным бездействие следствия, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", Идрис Юсупов, Сергей Айнбиндер, Юлия Вишневецкая и Владимир Севриновский обратились в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержаниях журналистов во время акций протеста против мобилизации в Махачкале. Следком перенаправил их заявления в следственный отдел Советского района Махачкалы.

25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. В частности, были задержаны журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и главред RusNews Сергей Айнбиндер, пришедшие освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. 27 сентября полицейские отпустили Юсупова и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их. Журналистка Юлия Вишневецкая отбыла пять суток административного ареста по делу об участии в акции протеста на основании сфабрикованного протокола, Верховный суд Дагестана оставил решение об аресте в силе. Владимир Севриновский был задержан с применением силы в период акций протеста по делу о хулиганстве и арестован на пять суток, он добился отмены приговора.

Адвокат главного редактора издания RusNews Сергея Айнбиндера Шамиль Исаев 10 октября обратился с жалобой в Советский районный суд Махачкалы. Он просил суд признать незаконным бездействие следственного отдела (СО) по Советскому району Махачкалы СУ СК России по Дагестану, так как следователи до сих пор не рассмотрели заявление Айнбиндера, не вернули журналисту его вещи и не возбудили уголовное дело. 7 декабря заявление о преступлении направили в СО по Советскому району Махачкалы, а оттуда, в нарушение законодательства — в МВД республики как обращение гражданина, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Защита Айнбиндера считает такие действия следствия незаконными. Следком обязательно должен принять и рассмотреть заявление о преступлении, а также принять решение по этому заявлению. Следственные органы не имеют право передавать заявление о преступлении как обращение гражданина. То обстоятельство, что Айнбиндер обратился с заявлением на полицейских, а заявление передали для рассмотрения в МВД, грубо нарушает принцип независимости расследования, указано в жалобе.

Согласно российскому и международному праву, лица, ответственные за проведение проверки или расследования, должны быть беспристрастными и независимыми. Те, кто имеет отношение к инкриминируемым незаконным деяниям, а также сотрудники их подразделений, не должны заниматься сбором доказательств, проводить проверку или предварительное следствие. Более того, должностные преступления относятся к подведомственности Следкома и не могут быть переданы для рассмотрения в следственные структуры МВД, подчеркивается в жалобе Исаева.

Адвокат Исаев в жалобе попросил суд признать бездействие следствия незаконным и необоснованным и обязать следственный орган устранить допущенные нарушения, говорится в сообщении на сайте Центра.

"Кавказский узел" также писал, что 19 июля Советский райсуд Махачкалы отказал журналисту Идрису Юсупову в рассмотрении его иска к МВД о необоснованном задержании в сентябре 2022 года во время акции протеста против мобилизации, которую журналист пришел освещать.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.