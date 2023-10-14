Сотрудница Национального музея Грузии выиграла суд об увольнении

14 октября 2023, 05:10

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Суд признал приказ об увольнении сотрудницы Национального музея Грузии незаконным и обязал выплатить ей компенсацию.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года участники акции протеста в Тбилиси заявили, что министр культуры Грузии Тея Цулукиани увольняет сотрудников подведомственных учреждений, которые выказали недовольство ее политикой. В частности, Эка (также упоминается как Екатерина) Кикнадзе была уволена с должности руководителя Национального музея искусств. 29 мая суд Тбилиси обязал Минкультуры выплатить Кикнадзе компенсацию за перевод на должность лаборанта.

Бывшая сотрудница Национального музея Нино Мачарашвили выиграла суд против музе, сообщают 13 октября Профсоюз науки, образования и культуры и юридическая компания Justice League.

Тбилисский городской суд удовлетворил большую часть иска Мачарашвили, признал приказ о ее увольнении незаконным и обязал выплатить компенсацию. Комментируя решение суда, Профсоюз науки, образования и культуры распространил заявление, что министр культуры Теа Цулукиани и «зондеровские менеджеры оккупированного ею музея» проиграли уже двенадцатый процесс против уволенных из Национального музея Грузии сотрудников. «Правда всегда побеждает», - говорится в заявлении.

В 2022 году около ста сотрудников Национального музея были уволены, большинство из них начали судебные споры с музеем. Из-за непрозрачности и несправедливости процесса реорганизации музея возник Профсоюз науки, образования и культуры.

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