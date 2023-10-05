Предъявленные Арутюняну обвинения грозят пожизненным сроком

05 октября 2023, 15:01

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Бывшему президенту Нагорного Карабаха Араику Арутюняну предъявлены обвинения по как минимум девяти статьям Уголовного Кодекса, в том числе обвинения в терроризме, ведении военных действий, нарушении гуманитарного права, умышленном убийстве, заявили Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание от длительного заключения до пожизненного срока, сообщил бакинский юрист.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Азербайджан объявил в международный розыск бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна по делу о ракетном обстреле Гянджи во время 44-дневной войны осенью 2020 года. 3 октября стало известно, что Арутюнян задержан азербайджанскими силовиками. Адвокат Арутюняна сообщил, что азербайджанские силовики 4 октября допросили бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.

Генеральная прокуратура и Госслужба безопасности Азербайджана сообщили о привлечении бывшего "президента НКР" Араика Арутюняна к ответственности за уголовные преступления с обвинением в действиях против мира и человечности, нарушении гуманитарного права, войне, терроризме, привлечении наемников, создании вооруженных отрядов, преступных приказах, и других преступлениях. Арутюнян также обвинен в вынесении приказов о бомбардировке гражданского населения в азербайджанских городах Бардинского района и Гянджа, повлекших массовую гибель мирных людей. "28 октября 2020 года Араик Арутюнян привлечен в качестве обвиняемого с вынесением судебного решения об объявлении его в международный розыск. 3 октября текущего года Арутюнян задержан силами ГСБ. Против него выдвинуты обвинения по статьям УК Азербайджана 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим. Генеральная прокуратура и Госслужба безопасности проводят следственные и неотложные действия", - сказано в заявлении государственных структур Азербайджана.

Относительно Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна генпрокуратура и Служба госбезопасности к 14.00 мск не распространяли официальных заявлений.

Адвокат Агасамед Сафаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", какое наказание предусматривают статьи, по которым предъявлено обвинение Арутюняну. Cтатья УК 100 Азербайджана - планирование, начало и ведение агрессивной войны - предусматривает лишение свободы на срок 8-12 лет или пожизненное заключение, в зависимости от подпунктов этой статьи. Нарушение международного гуманитарного права во время военных действий, статья 116 УК Азербайджана, предусматривает лишение свободы на 10-20 лет. Статья о даче преступных приказов во время войны (статья 117 УК Азербайджана) предусматривает 10-12 лет лишения свободы или пожизненное заключение . Обвинение по статье 120 (умышленное убийство) с подпунктами, касающимися отягчающих обстоятельств, может привести к лишению свободы на срок 15-20 лет или пожизненному заключению, отметил адвокат.

Сафаров подчеркнул, что статья 214 УК Азербайджана предусматривает наказание за различные террористические преступления - совершение взрывов, пожаров или других действий, представляющих угрозу гибели людей, нанесения ущерба их здоровью, нарушения общественной безопасности, а также угрозу совершения подобных действий с той же целью. Так, статья 214.1 УК Азербайджана о финансировании терроризма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет. А статья 214.3 (проведение учений для подготовки террористов) - от пяти до 12 лет лишения свободы, отметил адвокат.

Статья 218 предусматривает от трех до 20 лет заключения за создание непредусмотренных законом группировок, а за создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, действия которых привели к гибели людей (стать 279 УК Азербайджана) применяется наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В Азербайджанском уголовном праве нет положения о суммировании вынесенных судом наказаний, подчеркнул Сафаров.

Напомним, 3 октября стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна. Ранее силовые структуры Азербайджана сообщили об аресте бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командира Армии обороны Нагорного Карабаха, генерал-майора Давида Манукяна, бывшего главы карабахского МИД Давид Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна. Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявило министерство иностранных дел Армении. Ведомство пообещало отстаивать в международных инстанциях права задержанных и арестованных в Азербайджане политиков и военных из Нагорного Карабаха.

Азербайджан не станет массово преследовать бывших карабахских чиновников и силовиков, которых насчитываются тысячи, но руководители непризнанной республики и военные, обвиняемые в преступлениях, не уйдут от ответственности, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха и преследования карабахских политических и военных деятелей. Баку счел этот иск неприемлемым.

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