Араик Арутюнян, стоп-кадр видео DTX official channel, https://www.youtube.com/watch?v=-68wdW3fGEw

05 октября 2023, 09:03

Адвокат Арутюняна сообщил о его допросе азербайджанскими силовиками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские силовики допросили бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, задержанного по делу о ракетном обстреле Гянджи во время 44-дневной войны осенью 2020 года, сообщил его адвокат Алов Сафаралиев.

Как информировал "Кавказский узел", 1 октября Азербайджан объявил в международный розыск бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна по делу о ракетном обстреле Гянджи во время 44-дневной войны осенью 2020 года. 3 октября стало известно, что Арутюнян задержан азербайджанскими силовиками.

4 октября азербайджанские силовики допросили Араика Арутюняна, сообщил его адвокат Алов Сафаралиев. Он отметил, что присутствовал на допросе. "Его здоровье и психологическое состояние в норме. Могу сказать только то, что его показания помогут раскрытию ряда вопросов", – сказал Сафаралиев, слова которого привел 1news.az.

Защита Арутюняна будет выстраивать свою линию в соответствии с законодательством Азербайджана, международными конвенциями и адвокатской этикой, добавил он.

При этом власти Азербайджана официально не подтвердили задержание бывших президентов Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 27 сентября азербайджанскими силовиками был также задержан бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Кроме того, также были задержаны Аркадий Гукасян (президент Нагорного Карабаха с 1997 по 2007 год, – прим. "Кавказского узла") и Бако Саакян (президент Нагорного Карабаха с 2007 по 2020 год, – прим. "Кавказского узла"), а также бывший председатель парламента Карабаха Давид Ишханян.

"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха и преследования карабахских политических и военных деятелей. Баку счел этот иск неприемлемым.

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Примечание:

"Цены на аренду жилья в Армении существенно выросли на фоне притока беженцев", "Азербайджан обнародовал план по реинтеграции Карабаха", "Российско-азербайджанский патруль обстрелян в Степанакерте".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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