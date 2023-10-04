Сад, принадлежащий ЗАО "Народное предприятие "Морзох", откуда неизвестные лица вывезли урожай сливы. Село Морзох, Урванский район КБР. Фото "Кавказского узла"

04 октября 2023, 06:36

Суд оставил участок земли акционерам "Морзоха"

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Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ессентуках не усмотрел оснований для пересмотра постановления о признании недействительным договора аренды участка, принадлежащего народному предприятию "Морзох", который заключил предприниматель с властями Урванского района Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ессентуках признал недействительным договор аренды, заключенный администрацией Урванского района с предпринимателем на участок площадью почти 15 гектаров, который принадлежит народному предприятию "Морзох" в Кабардино-Балкарии. 

Народное предприятие "Морзох" вело тяжбу за расторжение незаконно заключенных бывшим гендиректором Русланом Тлехуговым договоров аренды 175 гектаров земли с плодоносящим садом с посторонними лицами, которые, начиная с 2015 года вывозили с предприятия урожай сливы, при этом не внося в кассу предприятия арендную плату. Решением Урванского районного суда КБР от 24 мая 2019 года данные договоры были признаны недействительными, а Верховный суд КБР позже включил земли в собственность акционеров предприятия. В августе 2019 года акционеры обратились с иском в Арбитражный суд с требованием признать незаконными действия налоговиков, которые внесли в Единый госреестр юридических лиц в качестве директора предприятия бывшего гендиректора Руслана Тлехугова. Земля и имущество народного предприятия "Морзох" оказались в залоге у банка под многомиллионный кредит, выданный бывшему директору хозяйства. Долг перед банком может привести к ликвидации предприятия, заявили 14 июля акционеры в письме в "Народный контроль Кабардино-Балкарии".

16-ый апелляционный арбитражный суд отказал предпринимателю Роману Иналову в пересмотре постановления о признании незаконным договора аренды участка, заключенного между ним и администрацией Урванского района, по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд пришел к выводу, что оснований для пересмотра постановления не имеется. Судебное заседание состоялось 28 сентября, решение опубликовано 3 октября.

Ранее Северо-Кавказский окружной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы предпринимателя. Ему также было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России.

Вновь открывшимся обстоятельством предприниматель считает точто на дату заключения договора 18 марта 2018 года спорный земельный участок в составе земельного массива площадью 683 га находился у народного предприятия «Морзох» не на праве постоянного бессрочного пользования, а на праве аренды по договору от 28 октября 2003 года. Администрации Урванского района и администрации сельского поселения Морзох поддержали доводы предпринимателя о необходимости пересмотра судебного акта;

Однако суд не усмотрел оснований для его пересмотра. В постановлении суда указывается, что спорный земельный участок до передачи его предпринимателю не изымался в установленном порядке у коллектива сельхозпредприятия и не был включен в районный фонд перераспределения. Передача в аренду предпринимателю спорного участка размером 14,7 га (по сведениям источников, речь идет о плодоносящем саде) нарушило законные права народного предприятия «Морзох», говорится в постановлении.

«Новые обстоятельства, на которые указывает предприниматель, не опровергают выводы суда по существу спора и не подтверждают законность заключения с ним договора», - говорится в решении.

ЗАО "Народное предприятие "Морзох" было создано в 1996 году по решению трудового коллектива в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 1991 г. №86 "О порядке реорганизации колхозов и совхозов", федеральным законом "О предприятиях и предпринимательской деятельности". В состав акционеров ЗАО были включены мужчины, которые проработали в совхозе "Комсомольский", как он ранее назывался, 15 и более лет, женщины, проработавшие в совхозе 10 и более лет. Они были наделены земельными паями по 2 гектара каждый и имущественной долей, размер которой зависел от личного вклада работника в создание имущества предприятия.

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Примечание:

"Бывший глава "Морзоха" потребовал отозвать иск к полиции Кабардино-Балкарии", "Акционеры "Морзоха" подали в суд на полицию Кабардино-Балкарии", "Жительница КБР заподозрена в фальсификации документов акционерного общества".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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