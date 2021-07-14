Акционеры "Морзоха" заявили об угрозе ликвидации народного предприятия

14 июля 2021, 23:36

Земля и имущество народного предприятия "Морзох" оказалось в залоге у банка под многомиллионный кредит, выданный бывшему директору хозяйства. Долг перед банком может привести к ликвидации предприятия, заявили акционеры.

Как писал "Кавказский узел", народное предприятие "Морзох" вело тяжбу за расторжение незаконно заключенных бывшим гендиректором Русланом Тлехуговым договоров аренды 175 га земли с плодоносящим садом с посторонними лицами, которые, начиная с 2015 года вывозили из предприятия урожай сливы, при этом не внося в кассу предприятия арендную плату. Решением Урванского районного суда КБР от 24 мая 2019 года данные договора были признаны недействительными, а Верховный суд КБР позже земли в собственность акционеров предприятия. В августе 2019 года акционеры обратились с иском в Арбитражный суд с требованием признать незаконными действия налоговиков, которые внесли в Единый госреестр юридических лиц в качестве директора предприятия бывшего гендиректора Руслана Тлехугова.

ЗАО "Народное предприятие "Морзох" было создано в 1996 году по решению трудового коллектива в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 1991 г. N 86 "О порядке реорганизации колхозов и совхозов", федеральным законом "О предприятиях и предпринимательской деятельности". В состав акционеров ЗАО были включены мужчины, которые проработали в совхозе "Комсомольский", как он ранее назывался, 15 и более лет, женщины, проработавшие в совхозе 10 и более лет. Они были наделены земельными паями по 2 га каждый и имущественной долей, размер которой зависел от личного вклада работника в создание имущества предприятия.

Акционеры народного предприятия "Морзох" 14 июля в своем письме попросили "Народный контроль Кабардино-Балкарии" о содействии в сохранении активов предприятия. Имущество предприятия оказалось в залоге у банка под многомиллионный кредит, выданный бывшему директору хозяйства Руслану Тлехугову, заявили они.

Бывший гендиректор Руслан Тлехугов заключил кредитный договор на сумму в 30 миллионов рублей с АО "Россельхозбанк", заложив в банке имущество ЗАОрНП "Морзох". Целью оформления кредита называлась фруктового сада на площади 140 га. Вместе с процентами долг перед банком составляет 35 миллионов рублей, говорится в письме акционеров народного предприятия "Морзох".

Предметом залога стало также право аренды двух земельных участков в Майском районе общей площадью 205 га. Договор аренды на эти участки был заключен Тлехуговым в 2006 году.

В 2019 году Руслан Тлехугов решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарии был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Суд назначил Тлехугову финансового управляющего. Сведения о признании бывшего гендиректора несостоятельным размещены в Едином федеральном реестре банкротов, сказано в письме.

"Указанный кредит получен Тлехуговым мошенническим путем без обязательного одобрения на общем собрании акционеров и без их уведомления. При этом им были подделаны выписки из двух протоколов общего собрания акционеров от 21 и 28 ноября 2010 года. Собрания фактически не проводились", - говорится в письме.

В период с 2011 по 2013 год Тлехугов также получил государственные субсидии в рамках федеральной программы "Развитие АПК" в размере 23 миллионов рублей. По данному факту постановлением следователя УМВД по Нальчику от 23 июля 2020 года было возбуждено уголовное дело.

Как указывается в письме, от имени акционеров гендиректор предприятия Зарета Тахушева-Симонова просила следователя выделить в отдельное производство дело по факту получения Тлехуговым кредита в "Россельхозбанке" и потребовала признать ЗАОрНП "Морзох" потерпевшим. Однако следователь 21 января 2021 года отказался удовлетворить ее ходатайство, после чего Тахушева-Симонова обратилась с жалобой в суд.

Обращаясь в банк за кредитом, Тлехугов представился генеральным директором ЗАО "Морзох", хотя он в то время не занимал этот пост. Согласно справке из сельской администрации, в тот период он был главой сельского поселения Морзох. Кроме того, кредиты не были согласованы с акционерами, а выписки из протоколов были подделаны, сообщается в письме.

Народному предприятию, по мнению акционеров, причинен значительный материальный ущерб. Так, 9 июля Арбитражный суд Кабардино-Балкарии постановил ввести на предприятии процедуру внешнего наблюдения, но акционеры намерены обжаловать это решение. Между тем, 22 апреля 2021 года Нальчикский городской суд обязал следствие признать предприятие ЗАОрНП "Морзох" потерпевшим по делу о мошенничестве с кредитом, выданным филиалом "Россельхозбанка" в Кабардино-Балкарии бывшему руководителю народного предприятия Руслану Тлехугову.

Ранее, как следует из письма, 13 августа 2020 года "Россельхозбанк" продал права требования к ЗАОрНП "Морзох", и Тлехугову Р. М. третьему лицу. Кредитная задолженность в 35 миллионов рублей была продана за 7 миллионов рублей.

При выдаче кредита Тлехугову помимо имущества ЗАОрНП "Морзох" банком были приняты в залог также 205 га земли в Майском районе, которые находились в аренде у него самого и были включены в конкурсную массу. Администрация Майского района обратилась в суд для расторжения договора аренды с Тлехуговым, поскольку арендатор не вносил арендную плату и использовал землю не по назначению. Майский районный суд 28 апреля 2021 года расторг договоры аренды между администрацией и Тлехуговым. Таким образом, весь долг перед банком тяжелым бременем ложится на предприятие "Морзох" и, вполне возможно, приведет к его ликвидации, говорится в письме.

Какими-либо комментариями Руслана Тлехугова или его официальных представителей относительно заявления акционеров "Морзоха" "Кавказский узел" пока не располагает.