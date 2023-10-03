Жители Семендера пожаловались на бездействие властей в связи с подтоплениями

03 октября 2023, 23:58

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Проблема с подтоплениями на улице Барият Мурадовой не решается уже 10 лет, однако власти ничего не делают, сообщили местные жители. В мэрии Махачкалы затруднились назвать сроки капитальной замены устаревших коммуникаций и решения проблемы с ливневой канализацией.

Как писал "Кавказский узел", более 10 лет один из участков улицы Барият Мурадовой в Махачкале подтоплен из-за неисправности канализации. Местные жители рассказали, что многочисленные обращения в различные инстанции, в том числе в прокуратуру, "Водоканал" и администрацию, не дают результатов.

Улица Барият Мурадовой находится в поселке Семендер, расположенном в северной части Махачкалы, который входит в Кировский район города. Население поселка составляет около 15 тысяч человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на открытые данные.

Участок улицы протяженностью около 100 метров постоянно затапливается водой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Мурад. По его словам, это происходит на протяжении последних 10 лет. Общественный транспорт по улице не ходит, пешеходы проходят по обочине, но во время дождей ни пройти, ни проехать по улице невозможно, говорит мужчина.

Жительница Семендера Аминат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на этот участок улицы Барият Мурадовой стекают канализационные и ливневые стоки из микрорайона Научный городок и расположенного рядом участка федеральной автотрассы. "Ранее стоки стекали в канал Октябрьской революции. Несколько лет назад был застроен участок улицы на перекрестке Барият Мурадовой и Керимова. После этого все стоки начали скапливаться на улице Мурадовой", - рассказала женщина.

По ее словам, жители неоднократно обращались во все инстанции, но кроме латания прогнивших труб, кардинального решения проблемы до сих пор нет. "Как пойдет дождь, дорога еще больше размывается, образуются ямы, близлежащие дома подтапливает, машинам приходится объезжать улицу", - говорит Аминат.

18 февраля этого года официальный орган мэрии Махачкалы издание "Махачкалинские известия" сообщили, что "около 2 километров труб будет проложено в махачкалинском поселке Семендер для того, чтобы исключить попадание канализационных стоков в канал Октябрьской революции, сообщил возглавлявший тогда город Ризван Газимагомедов (и.о. главы Махачкалы с 28 ноября 2022 года по 12 мая 2023 года, - прим. "Кавказского узла").

Когда будет реализован данный проект, в мэрии Махачкалы ответить затруднились. Подтопление улиц поселка связано с отсутствием ливневой канализации и необходимостью капитальной замены устаревших коммуникаций, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии.

"Кавказский узел" также писал, что существующие ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, отметил активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. После дождей многие улицы города затапливаются так, что вода заливает частные дома и квартиры на первых этажах, рассказали жители Махачкалы.

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