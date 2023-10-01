Махачкалинцы более 10 лет добиваются решения проблемы с подтоплением улицы

01 октября 2023, 07:51

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Более 10 лет один из участков улицы Барият Мурадовой в Махачкале подтоплен из-за неисправности канализации, а многочисленные обращения в различные инстанции, в том числе прокуратуру, водоканал и администрацию, не дают результатов, пожаловались местные жители.

Видеорепортаж о том, что жители улицы Барият Мурадовой в Махачкале уже больше 10 лет пытаются решить проблему протечки водопроводных труб, был опубликован сегодня на YouTube-канале РГВК "Дагестан".

На видео показана подтопленная водой улица. Корреспондент телеканала Карим Гамаев вошел в воду, ее уровень достигает щиколоток. "Пока ответственные лица думают о решении проблемы, люди периодически вытаскивают из ямы попавшие в нее машины и сами как могут борются с водой", – сказал журналист.

Первое обращение в водоканал с просьбой устранить проблему с канализацией жители улицы направили 1 января 2013 года, сказано в репортаже.

"Мы пишем письма, обращаемся во все инстанции. Работники водоканала ставят чопики и уходят. Один чопик поставят, на следующий опять у нас идет течь", – сказала на видео местная жительницам Умуксум Дадаева.

"В прокуратуру я ходила 5-го числа, писала заявление, приложила все фотографии, нам они обещали в течение месяца решить. Уже прошло три недели, ни звонков, ни ответов мы не получили", – добавила она.

В образовавшиеся ямы порой попадает и техника самих коммунальщиков. А после дождя на улице подтопление становится еще масштабнее и по ней не могут проехать машины.

"Во время дождя вода подтапливает дома", – пожаловался еще один житель улицы.

"Это бывает просто невозможно. [Во время дождя] здесь можно на лодке плыть", – сказала еще одна местная жительница.

Обращения в инстанции за более чем 10 лет не принесли никакой пользы. Обещания отремонтировать улицу каждый раз переносятся на следующий год, отметил авто репортажа.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне нерационального расхода в городе воды, махачкалинцы регулярно жалуются на перебои с водоснабжением. Так, 4 февраля жители села Атланаул пожаловались, что в их селе больше месяца нет воды, а власти не решили проблему. Власти Буйнакского района объяснили нехватку воды отсутствием осадков, наполняющих местное водохранилище.

Проблема с водоснабжением в Махачкале актуальна не первый год. Вечером 14 января 2021 года несколько десятков жителей Махачкалы вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана, во время которой пожаловались на частые отключения воды, а также света. Люди мерзнут без электричества, а из-за частых отключений света выходит из строя бытовая техника, отметили горожане в Instagram*.

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