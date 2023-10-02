Российско-азербайджанский патруль обстрелян в Степанакерте

02 октября 2023, 20:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Миротворцы зафиксировали в Степанакерте обстрел российско-азербайджанского патруля из снайперской винтовки, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", у входов в административные здания в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) найдены гранаты и "устройства-ловушки", содержащие гранаты и осколочно-фугасные боеприпасы, установленные карабахскими военными, сообщило 1 октября Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). Кроме того, найдены самодельные взрывные устройства. Сегодня азербайджанские военные сообщили об обнаружении взрывных устройств на четырех автомобильных мостах в Ходжавендском районе.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

В Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщило сегодня Минобороны России. "В городе Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди - прим. "Кавказского узла"), неизвестным, из снайперского оружия, был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении в информационном бюллетене деятельности российского миротворческого контингенте в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.