02 октября 2023, 20:42

Российско-азербайджанский патруль обстрелян в Степанакерте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Миротворцы зафиксировали в Степанакерте обстрел российско-азербайджанского патруля из снайперской винтовки, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", у входов в административные здания в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) найдены гранаты и "устройства-ловушки", содержащие гранаты и осколочно-фугасные боеприпасы, установленные карабахскими военными, сообщило 1 октября Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). Кроме того, найдены самодельные взрывные устройства. Сегодня азербайджанские военные сообщили об обнаружении взрывных устройств на четырех автомобильных мостах в Ходжавендском районе.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

В Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщило сегодня Минобороны России.  "В городе Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди - прим. "Кавказского узла"), неизвестным, из снайперского оружия, был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении в информационном бюллетене деятельности российского миротворческого контингенте в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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Примечание:

"Жители Гюмри подключились к сбору вещей для карабахских беженцев", "Запоздалая отправка миссии ООН в Карабах вызвала критику в регионе", "Спасатели Нагорного Карабаха продолжили поисковые работы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 октября 2023, 19:57

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