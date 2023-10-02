02 октября 2023, 06:40

Возросло число погибших при взрыве гранаты в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В больнице умер еще один пострадавший при взрыве гранаты в селе Енгиян, число погибших возросло до двух.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября в селе Енгиян Загатальского района Азербайджана произошел взрыв гранаты, ранения получили три человека. Один из них позднее умер в больнице.

В больнице 1 октября умер еще один мужчина, который получил ранения при взрыве гранаты в селе Енгиян, число погибших в результате происшествия возросло до двух, пишет Oxu.az.

По данным силовых структур, умерший - Магсад Рзаев 1991 года рождения. Ведется расследование, пишет Report.az.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Трое раненых при взрыве на азербайджанском заводе остаются в больнице", "Два рабочих погибли на заводе в Ставропольском крае", "Рабочий погиб на заводе в Рустави".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 октября 2023, 05:45

  • Осуждены три участника массовой драки в Ковдоре

    Выходцы из Азербайджана осуждены за участие в массовой драке в Ковдоре. Мансур Алыев приговорен к принудительным работам, а Джасарат Гусейнов и Зилфали Гасанов - к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.

02 октября 2023, 04:46

02 октября 2023, 03:47

02 октября 2023, 02:48

  • Жители Нагорного Карабаха рассказали про отъезд в Армению

    Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян остался в Степанакерте с группой официальных лиц для завершения поиска погибших и пропавших без вести в результате боевых действий и взрыва склада топлива. Вынужденные переселенцы рассказали, какие трудности пришлось преодолеть им, прежде чем сесть в автобусы, направляющиеся в Армению.

02 октября 2023, 01:49

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи