Возросло число погибших при взрыве гранаты в Азербайджане

02 октября 2023, 06:40

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В больнице умер еще один пострадавший при взрыве гранаты в селе Енгиян, число погибших возросло до двух.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября в селе Енгиян Загатальского района Азербайджана произошел взрыв гранаты, ранения получили три человека. Один из них позднее умер в больнице.

В больнице 1 октября умер еще один мужчина, который получил ранения при взрыве гранаты в селе Енгиян, число погибших в результате происшествия возросло до двух, пишет Oxu.az.

По данным силовых структур, умерший - Магсад Рзаев 1991 года рождения. Ведется расследование, пишет Report.az.

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