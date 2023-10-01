01 октября 2023, 06:05

Три человека получили ранения при взрыве гранаты в азербайджанском селе

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В селе Енгиян Загатальского района при взрыве гранаты получили ранения три человека, один из них позднее умер в больнице.

Информация о взрыве поступила в полицию вечером 30 сентября.

Выяснилось, что при взрыве пострадали три сельчанина - Магсат Рзаев, Ильгар Джумаев и Гамид Гюльмамедов, все они были госпитализированы, пишет media.az.

Несмотря на оказание медицинской помощи Гюльмамедов умер в больнице, сообщается, что он был участников карабахской войны, информирует oxu.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 сентября на мине подорвались азербайджанские военные, двое погибли, третий получил ранения.

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Примечание:

"Трое раненых при взрыве на азербайджанском заводе остаются в больнице", "Два рабочих погибли на заводе в Ставропольском крае", "Рабочий погиб на заводе в Рустави".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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