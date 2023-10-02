Стали известны подробности дела Багомеда Багомедова

02 октября 2023, 01:49

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За репосты чужих статей и собственные комментарии суд назначил 65-летнему инвалиду из Дагестана штраф в 15 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 августа стало известно, что суд назначил жителю Дагестана Багомеду Багомедову штраф по статье о дискредитации российских военных.Однако детали дела и сумма штрафа не были известны.

Сергокалинский районный суд Дагестана оштрафовал Багомеда Багомедова на 15 тысяч за публикации в социальной сети, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда, на которое обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Из решения суда следует, что 65-летний дагестанец на своей странице в социальной сети, у которой 506 подписчиков, размещал публикации,в которых критически оценивал специальную военную операцию, а также давал неблагоприятные прогнозы на будущее.

В суде Багомедов признал, что перепосты могут быть интерпретированы как дискриминирующие российскую армию, но считал, что вправе выставлять мнение других лиц. При этом дискредитирующими суд также признал комментарии самого дагестанца. Суд, говорится в постановлении, учел пожилой возраст привлекаемого к ответственности и инвалидность второй группы по зрению, а также его небольшой размер пенсии.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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