Военные эксперты в Баку сочли состоявшимся расформирование карабахских военных сил

29 сентября 2023, 05:18

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Процесс разоружения армянских вооруженных сил в Карабахе и их расформирование продолжается, но в целом его можно считать уже состоявшимся: азербайджанские структуры контролируют ситуацию в регионе и вооруженное сопротивление небольших подпольных групп обречено на неудачу, заявили опрошенные «Кавказским узлом» военные аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал масштабную боевую операцию в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахских военных. К 23 сентября начался процесс вывод карабахских военных с боевых позиций и сдача ими оружия под контролем российского миротворческого контингента.

28 сентября был опубликован указ президента непризнанной республики Самвела Шахраманяна о роспуске всех органов государственной власти и прекращении существования Республики Нагорный Карабах (Арцах), говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Видеосъемки, фотографии и сообщения медиа свидетельствуют, что азербайджанская армия "практически полностью контролирует территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области за исключением города Ханкенди" (армянское название - Степанакерт) и его окрестностей, заявил корреспонденту «Кавказского узла» военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

"Это означает, что армянские военные силы в регионе расформированы. По крайней мере, из войсковых частей они ушли, оставив технику и вооружение. Вероятно большинство личного состава уехали», - сказал он.

Минобороны Азербайджана опубликовало на своем сайте данные об изъятом у карабахских военных оружии на 18:00 (17.00 мск) 28 сентября. Согласно этой публикации, изъято 1151 единица стрелкового оружия, 84 гранатомета, 16 пушек и гаубиц, 39 минометов, 22 образца противотанкового вооружения и 132 средства ПВО. В списке изъятого числится также 18 единиц бронетехники, 120 автомобилей, 21 прицеп и пять единиц вспомогательной техники. В числе изъятых боеприпасов значатся 984 ракеты, 2722 пушечных и гаубичных снаряда, 2627 зенитно-артиллерийских снарядов, 6653 минометных снаряда, 2266 гранат, 1368 ручных гранат, около 653 тысяч патронов. Кроме того, изъяты 2132 единицы "других боеприпасов, оптические приборы и разные средства экипировки.

Исазаде затруднился сказать, сколько оружия карабахских военных азербайджанская армия уничтожила 19-20 сентября, однако он уверен, что потери были очень велики. "Собственно поэтому армянские военные силы капитулировали спустя менее чем сутки. Сейчас сложно сказать, сколько оружия было уничтожено, а сколько осталось целым, но судя по кадрам, распространенным Минобороны Азербайджана, очень много техники было разгромлено или повреждено. Сведения об изъятой технике и оружии также внушительны. Мы не располагаем точной информацией о механизме и процессе приема-сдачи оружия и роспуска войск: возможно, часть оружия армяне передали российским миротворцам, а до некоторых частей, возможно азербайджанские военные еще не дошли, поэтому процесс изъятия оружия все еще продолжается», - резюмировал он.

За день до начала военных действий, 18 сентября, представитель МИД Азербайджана озвучил на брифинге количественные оценки: согласно этому заявлению, на территории, где размещены российские миротворцы, находились более 10 тысяч армянских военнослужащих. В распоряжении было более ста танков и другой бронетехники, более двухсот тяжелых артиллерийских установок, включая системы залпового огня, более двухсот минометов и десятки систем радиоэлектронной борьбы, цитировало данные ведомства информагентство "Туран". Представитель Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов вечером 19 сентября называл данные об уничтоженной в течение дня в Карабахе технике: "до 20 боевых машин, до 40 артиллерийских установок, около 30 минометов, а также двух зенитно-ракетных установки и 6 станций РЭБ "Мортира"", пишет ТАСС. Сутки спустя Эйвазов заявил, что азербайджанские военные взяли в качестве трофеев взяты семь единиц военно-транспортных средств, четыре миномета, один танк, две БМП и значительное количество боеприпасов противника.

Азад Исазаде уверен, что азербайджанские военные больше не встретят вооруженного сопротивления со стороны каких-либо подразделений в Карабахе. "Вся территория просматривается с БПЛА, действует военная разведка и какие-либо более-менее серьезные подразделения были бы замечены. Однако нельзя исключать того, что мелкие группы численностью 3-5 человек могли уйти в подполье, к примеру на Агдеринском (Мардакертском) направлении, где густые горные леса. Там заранее могли быть подготовлены какие-то схроны, запасы продовольствия, небольшие лагеря. Однако это бесперспективная затея, если такое есть. Дело в том, что там население ушло полностью, а без поддержки местных жителей партизанское движение не сможет долго продержаться. Если будут какие-то инциденты, то азербайджанская армия будет просто прочесывать леса и выявлять места боевиков", - полагает он.

Занять столицу региона азербайджанские воска могли уже на второй день операции, утверждает аналитик. "Азербайджанская армия окружила город практически по всему периметру, заняв все высоты и холмы в радиусе 1-3 км, однако военной задачи взять город не ставилось во избежание жертв среди гражданского населения. С другой стороны, [представители Степанакерта] согласились вести переговоры по ликвидации режима и теперь объявили о прекращении существования так называемой «НКР», поэтому не было военной целесообразности форсировать процесс установления физического контроля над городом. В сети появились видеокадры въезда, как утверждается в Ханкенди, азербайджанской полиции, ранее власти Азербайджана задействовали силы МЧС Азербайджана на тушении пожара (на топливном складе). То есть все поставленные цели Азербайджан выполнил. Если в регионе какие-то возможно оставшиеся группы поднимут военный мятеж, он будет молниеносно подавлен", - пояснил он.

Исазаде предположил, что российские военные сохранят присутствие в населенных пунктах, где остаются армянские жители, "чтобы они чувствовали себя в безопасности пока не наладится процесс реинтеграции в азербайджанское общество".

Заявление о прекращении существования Республики Нагорный Карабах формально означает и завершения расформирования военных сил, находившихся в ее распоряжении, хотя официально ни азербайджанская сторона, ни российские миротворцы еще не отчитались об окончании процесса, считает военный обозреватель, редактор агентства Turan Шахин Гаджиев.

«Официальная информация о количестве изъятого оружия также не стыкуется с теми данными, которая объявлялись азербайджанской стороной до антитеррористической операции. К примеру, назывались данные о наличии у армян 100 танков и другой бронетехники, а среди уже изъятого оружия только около 20 единиц бронетехники. Допустим, столько же или пусть даже чуть более было уничтожено в ходе боев, значит половина все еще остается», - сказал Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Он не исключает, что в отдаленных районах на севере Карабаха и в лесах близ Агдере (Мартакерта) отдельные войсковые части еще не расформированы и пока не сдали оружие. На этом направлении у них есть укрепрайоны с большими запасами оружия и продовольствия, поэтому нельзя целиком исключать, что какие-то подразделения попытаются оказать вооруженное сопротивление.

"Однако после политического поражения такое вооруженное сопротивление будет абсолютно бессмысленным. Все это предположения, достоверной информации о ситуации там на месте нет: можно полагать, что процесс сдачи оружия продолжается, поскольку Минобороны ежедневно обновляет информацию об изъятых вооружениях и технике. Завершение процесса должно быть оформлено подписанием протокола с участием российских миротворцев», - отметил Гаджиев.

По мнению главы НПО «Военные офицеры» Тельмана Абилова, «армянские вооруженные силы в Карабахе прекратили существование, как и сама НКР».

«Некоторые подразделения уже в ходе боев оставили позиции и ушли, другие покинули места постоянно дислокации, также оставив вооружения и технику, когда процедуры сдачи еще не было. Такие оставленные склады с оружием ежедневно показывает Минобороны Азербайджана. В некоторых местах оружие хранилось на складах гражданских объектов, фермах, предприятиях, некоторые подразделения сдали оружию российским миротворцам. В первые дни после завершения боевых действиях в армянских СМИ назывались некие командиру, которые не подчиняются приказу и собираются «продолжать борьбу», - но те же армянские медиа впоследствии показывали этих командиров уже в Горисе. Сейчас сдачу оставшегося оружия можно уже считать техническим процессом», - сказал Абилов корреспонденту «Кавказского узла».

Он уверен, что в течение некоторого переходного периода российские военные будут оставаться в регионе, однако азербайджанские структуры, по словам Абилова, уже активно взаимодействуют с местными жителями. "Азербайджанские специалисты уже разворачивают полевой госпиталь в Ходжалы, где армянские и азербайджанские врачи будут совместно работать. Сейчас армянские жители уезжают по Лачинской дороге, там многокилометровая пробка, и миротворцы присутствуют только на отдельных участках. Там, где их нет, азербайджанцы помогают армянам, когда им нужна помощь. Есть кадры, как азербайджанцы приносят канистру с бензином автомобилисту, у которого закончилось топливо, в другом случае, ребенку оказывается медицинская помощь, в третьем случае машину ремонтируют прямо на дороге. Так что в случае возвращения армянского населения Азербайджан гарантирует им все права и сосуществование азербайджанцев и армян очень быстро наладится. Возможно, необходимость в присутствии миротворцев отпадет. Но, думаю, что Баку не станет форсировать их вывод, учитывая определенные опасения гражданского населения», - сказал Абилов.

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