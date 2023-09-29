Суд в Страсбурге назначил жителям юга России компенсации за пытки

29 сентября 2023, 01:22

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Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобы жителей Чечни, Дагестана и Астрахани, осужденных в России на основе полученных под пытками показаний, и назначил им компенсации. Решение вынесено на фоне отказа России выполнять решения ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", Страсбургский суд 28 сентября в рамках дела "Иванов и другие против России" признал нарушение статей о запрете на пытки и праве на справедливый суд в отношении уроженца Ингушетии Лечи Гадамауири, осужденного на 19 лет по делу "орджоникидзевского джамаата", а также назначил компенсацию. До отказа России исполнять решения ЕСПЧ этот вердикт мог стать основанием для пересмотра дела, однако сейчас он лишь зафиксировал допущенные нарушения, отметил адвокат Рустам Мацев.

В рамках дела "Иванов и другие против России" Европейский суд по правам человека назначил 28 сентября компенсации заявителям с юга России.

В постановлении ЕСПЧ указано, что житель Махачкалы Али Умаров пожаловался на пытки и принуждение признаться в причастности к сирийским боевикам. Находясь в СИЗО, он пожаловался следователю по уголовному делу на его похищение и жестокое обращение, отказался от своих признаний, данных под принуждением. Однако он так и не смог добиться возбуждения уголовного дела в отношении силовиков. Сам Умаров было осужден по террористической статье и приговорен к 8,5 года лишения свободы. ЕСПЧ признал нарушение статьи 5 Конвенции о правах человека о незаконному лишении свободы и назначил Умарову компенсацию в 26 тысяч евро.

Такую же компенсацию назначили и жителю Чечни Хасану Исламову, которого силовики под пытками заставили признаться в организации незаконного вооруженного формирования. Суд приговорил его к 6,5 года колонии, проигнорировав заявления Исламова о пытках и его невиновности. В постановлении на сайте ЕСПЧ указано, что следствие 11 раз выносило постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Астраханец Александр Иванов жаловался на применение силы сотрудниками полиции при задержании, а также принуждение к даче показаний, на основании которых он был признан виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорен к девяти годам лишения свободы. ЕСПЧ указал, что показания Иванова не были исключены, несмотря на жалобы заявителя, и использовались в качестве доказательства для его осуждения, и назначил ему компенсацию в 12,5 тысячи евро.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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