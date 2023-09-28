28 сентября 2023, 20:56

Житель Ставрополья признан виновным в подготовке взрыва

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону признал Анатолия Ермолаева виновным в планировании взрыва на Ставрополье и приговорил к 11 годам лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что 25 апреля 2022 года ФСБ опубликовало видео, на котором силовики задерживают подозреваемого в подготовке теракта на автовокзале в Ставрополе. На видео задержанный признается, что вступил в ряды "Исламского государства"* и планировал теракт.

Спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды, предположили журналист Елена Суслова и правозащитник Арсен Саркисов, комментируя тогда два сообщения силовиков в течение одного месяца о задержании предполагаемых террористов. Вероятной целью такой пропаганды координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской назвал предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

Южный окружной военный суд вынес приговор Анатолию Ермолаеву по делу о подготовке теракта, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Ставрополью. "Ермолаев, добровольно став сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", планировал совершение теракта путем взрыва одного из объектов транспортной инфраструктуры Ставропольского края", - процитировал сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

В сообщении ведомства указано, что Ермолаев был задержан в апреле 2022 года при попытке совершения преступления. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 200 тысяч рублей.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, дело Ермолаева поступило в суд в апреле, состоялись 14 заседаний суда, приговор был оглашен сегодня.

"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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Примечание:

"Астраханец осужден за финансирование терроризма", "Зелимхан Мазаев осужден по делу о финансировании терроризма", "Заключенный со Ставрополья получил новый срок за присягу ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 сентября 2023, 21:31

  • Апеляционный суд оставил в силе пожизненный срок Арашуковым

    Первый апелляционный суд признал законным решение о пожизненном лишении свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, а также утвердил приговоры другим обвиняемым по этому делу.

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