Житель Ставрополья признан виновным в подготовке взрыва

28 сентября 2023, 20:56

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Суд в Ростове-на-Дону признал Анатолия Ермолаева виновным в планировании взрыва на Ставрополье и приговорил к 11 годам лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что 25 апреля 2022 года ФСБ опубликовало видео, на котором силовики задерживают подозреваемого в подготовке теракта на автовокзале в Ставрополе. На видео задержанный признается, что вступил в ряды "Исламского государства"* и планировал теракт.

Спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды, предположили журналист Елена Суслова и правозащитник Арсен Саркисов, комментируя тогда два сообщения силовиков в течение одного месяца о задержании предполагаемых террористов. Вероятной целью такой пропаганды координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской назвал предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

Южный окружной военный суд вынес приговор Анатолию Ермолаеву по делу о подготовке теракта, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Ставрополью. "Ермолаев, добровольно став сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", планировал совершение теракта путем взрыва одного из объектов транспортной инфраструктуры Ставропольского края", - процитировал сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

В сообщении ведомства указано, что Ермолаев был задержан в апреле 2022 года при попытке совершения преступления. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 200 тысяч рублей.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, дело Ермолаева поступило в суд в апреле, состоялись 14 заседаний суда, приговор был оглашен сегодня.

"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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