Однопартийцы Ибадоглу потребовали его перевода в клинику

26 сентября 2023, 22:53

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Соратники председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу провели в Баку акцию протеста с требованием перевести его из СИЗО в специализированную клинику, согласно решению ЕСПЧ. Брат политика сообщил об ухудшении состояния Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", преследование азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Европарламент 14 сентября призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Европейский суд по правам человека принял обеспечительные меры по делу Ибадоглу, указав, что правительство Азербайджана обязано обеспечить ему обследование в специализированной гражданской клинике и эффективное лечение.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Члены Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) 26 сентября провели в Баку акцию протеста перед главным управлением по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампред партии Адалят Юсубов. "Мы проводили акцию протеста против продолжения содержания под арестом лидера нашей партии Губада Ибадоглу и отказа перевести его в клинику, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Конечно, в первую очередь мы требуем освобождения Губада Ибадоглу и поэтому протестовали перед ГУБОП, осуществляющим следствие по его делу. Но сотрудники полиции вместо того, чтобы спокойно выслушать требования участников акции, грубо нас оттеснили. Мы переместились к расположенному рядом зданию Наримановского районного суда, который также причастен к беззаконию в отношении Ибадоглу, санкционируя его арест и отказывая в удовлетворении ходатайств об освобождении председателя нашей партии", - рассказал Юсубов.

Он отметил, что несмотря на решение ЕСПЧ о необходимости перевода Ибадоглу в специализированную клинику, это до сих пор не сделано. "Вот уже 66 дней Губад Ибадоглу под арестом, но до сих пор с ним не проводилось следственных действий. Зачем его тогда содержать под стражей? Это еще одно подтверждение того, что его арест носит политический характер", - подчеркнул Юсубов.

Он также сказал, что офис партии был опечатан и во время обыска были изъяты документы, что ограничивает возможности деятельности организации.

Участники акции в своей резолюции потребовали освобождения Ибадоглу, возвращения документов партии, устранения запрета на пользованием офисом партии. Акция завершилась без инцидентов, отметил Юсубов.

"Радио Азадлыг"* (азербайджанская служба "Радио Свобода"*) опубликовала видеорепортаж с акции в защиту Ибадоглу. На кадрах видно, как около двух десятков протестующих скандируют лозунги: "Свободу Губаду Ибадоглу!" и держат плакаты с его портретом.

"Состояние Губада Ибадоглу критическое. Его брат об этом поделился (в соцсетях) информацией. Мы требуем его скорого и безусловного освобождения. Мы говорим "нет" репрессиям в Азербайджане. Мы также требуем открытия офиса нашей партии, изъятые в ходе обыска документы партии должны быть возвращены", - сказала участница акции Диляра Мириева.

В минувшие выходные состояние Ибадоглу в Бакинском СИЗО-1 резко ухудшилось, подтвердил брат политика Галиб Байрамов.

"Причины начавшейся в субботу сильной головной боли и одновременно вялости пока неизвестны. В последнее время моему брату не проводят медицинского обследования, не берут кровь на анализы. Он сам измеряет уровень сахара в крови с помощью прибора. 23 сентября уровень сахара в крови достигал 278 мг/100 мл, а 24 сентября — уже 374 мг/100 мл, и это при допустимой норме до 140 мг/100 мл. Но ему никакой медицинской помощи не оказывается. Главное медицинское управление Минюста не предпринимает никаких действий, правительство не исполняет постановление ЕСПЧ о переводе моего брата в специализированную клинику. Государство ответственно за здоровье и жизнь моего брата. Если они ничего не предпринимают, значит, они хотят его физического уничтожения", - сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла"

Представители главного медицинского управления оказались недоступны для комментариев.

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