Баку заявил о хранении боеприпасов на территории месторождения "Демирли"

24 сентября 2023, 10:56

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На территории медно-молибденового месторождения "Демирли", которое находилось под контролем карабахской стороны и в мониторинге которого в декабре прошлого года было отказано азербайджанским экологам, обнаружено оружие и боеприпасы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Вечером 22 сентября стало известно, что карабахские военные начали сдавать оружие. После проведения Азербайджаном контртеррористической операции в Нагорном Карабахе тысячи жителей столкнулись с нехваткой продуктов, лекарств, средств гигиены и предметов первой необходимости, так как военная операция последовала после длительной блокировки Лачинского коридора, заявила ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники призвали Баку обеспечить соблюдение прав жителей Нагорного Карабаха.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Азербайджанские силовики выявили в зданиях и строениях компании, эксплуатирующей молибденовом месторождении "Демирли" (Кашен) в Нагорном Карабахе оружие и боеприпасы, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Установлено использование в военных целях построек, принадлежащих компании "Base Metals". <…> При осмотре территории на складе, созданном на объектах указанной компании, было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов", – сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, представители министерства экономики Азербайджана в сопровождении российских миротворцев 10 декабря 2022 года пытались попасть на рудники Дрмбон и Кашен в Нагорном Карабахе, но им помешали местные жители. Оппозиция раскритиковала за инцидент командование российского миротворческого контингента и власти Нагорного Карабаха, а представители Азербайджана сочли произошедшее провокацией.

"Кавказский узел" также писал, что с 12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики блокировали автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, требуя от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. На 138-й день блокады азербайджанские активисты сообщили, что готовы приостановить акцию. При этом они отметили, что их требования выполнены лишь частично, и если не будет разрешен мониторинг месторождений, коридор может быть перекрыт вновь. Вечером 28 апреля экоактивисты прекратили акцию протеста в Лачинском коридоре, после чего их место заняли азербайджанские силовики.

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