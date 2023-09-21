Особое мнение судьи Зубаирова обнадежило близких Гаджиева

21 сентября 2023, 07:52

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Вынесенное судьей Ризваном Зубаировым особое мнение в котором он раскритиковал приговор журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву, главе фонда "Ансар" Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву, может стать основанием для их оправдания. Также это свидетельствует о том, что среди судей есть честные люди, так как особое мнение судьи во многом совпадает с позицией защиты, отметили коллеги и друзья Гаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят акции в его поддержку, так как считают его уголовное дело политическим преследованием. 18 сентября пикеты в Махачкале провели несколько друзей журналиста.

Один из трех судей, выносивших приговор по делу Гаджиева, Ризван Зубаиров, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал журналиста. Судья Зубаиров недоумевает, как суд, не имея на то доказательств, счел доказанным, что Гаджиев помогал террористам, отправив им 16 тысяч рублей, и выразил недоумение, что суд, также не имея доказательств, сделал вывод, что Гаджиев публиковал статьи в газете "Черновик", выполняя отведенную ему роль в организации финансирования терроризма, передал 20 сентября телеграм-канал "Я/Мы Гаджиев". Особое мнение – это право судьи не согласиться с мнением большинства, выразить свою точку зрения, предложить другое решение, поясняется на сайте юридического сервиса "Консультант Плюс".

Коллеги Гаджиева позитивно оценили особое мнение судьи

Вынесенное судьей Ризваном Зубаировым особое мнение, в котором он подтверждает доводы защиты Гаджиева является знаком на оздоровление судебной системы, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Тот факт, что судья выносит подобное особое мнение несмотря на то, что двое его коллег принимают противоположное решение означает, что судья твердо уверен в том, что приговор может быть пересмотрен уже в апелляции, не говоря о том, что он может быть изменен в кассационной инстанции. Судья понимает, что дело настолько несостоятельное, что оно развалится уже в апелляции", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Особое мнение судьи дает шанс на основательный пересмотр в апелляции и в кассации, добавил Магомедов.

Вынесение судьей особого мнения является редкостью. Содержание особого мнения, в котором судья остановился на нескольких обстоятельствах в том числе ключевых для уголовного дела, также заслуживает внимания, отметил дагестанский журналист Идрис Юсупов.

"Он, например, ставит вопрос о допустимости допроса Тамбиева, который был проведен с нарушениями закона. Судья делает акцент на суммах, которые вменяются в обвинении, которые на самом деле не подтверждаются и не были исследованы должным образом. Он обращает внимание на статьи Гаджиева, которые не говорят о его участии в организации финансирования терроризма", – сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

В своем особом мнении судья также упомянул о денежном переводе, который вменяется Гаджиеву и не подтверждается таким образом вина в финансировании терроризма Гаджиевым, отметил журналист.

"На самом деле судья выразил обоснованные сомнения в законности приговора и фактически поставил приговор под сомнение. В принципе он подтвердил или даже повторил доводы защиты в своем "особом мнении", – сказал Юсупов.

Он считает, что в то время, как другие судьи проигнорировали доводы защиты, судья Зубаиров, выразив особое мнение, проявил профессионализм, мужество и гражданскую позицию. "Я думаю это очень серьезный шаг с его стороны, который может в том числе иметь последствия для его карьеры", – считает Юсупов.

Особое мнение судьи очень важное и очень весомое обстоятельство, на которое обратят внимание судьи апелляционной инстанции, полагает он.

Высказанное судьей мнение может положительно отразиться на последующих этапах апелляции и кассации, заявил на условиях анонимности еще один коллега Гаджиева. "Это прибавляет позитива и надежды на то, что в дальнейшем может быть какой-то сдвиг в этом деле. Если не оправдают, то могут хотя бы уменьшить сроки", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сам факт того, что один из судей, знакомый с деталями уголовного дела, выражает мнение, соответствующее доводам защиты, не будет "очень сильно весомым доводом" в дальнейших инстанциях, однако это особое мнение судьи также может стать причиной уменьшения срока приговора, полагает он. "Это может стать причиной того, что Гаджиеву могут сократить срок. Могут даже снять с них какие-то обвинения", – сказал коллега Гаджиева.

Журналист газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были под арестом по делу о финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам заключения, Ризванова – к 18 годам, а Кемала Тамбиева – к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Друзья Гаджиева нашли честным поступок судьи

Судья, выразив особое мнение, дистанцировался от приговора, считает друг Гаджиева Иса. Он отметил, что удивлен поведением судьи. По его мнению, выражение судьей своего мнения свидетельствует о его профессионализме.

"Можно сказать, что он герой и несомненно смелый человек, профессионал, если решил пойти практически против своих коллег", – сказал Иса корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что надеется, что это особое мнение судьи, которое практически подтвердило доводы защиты, станет еще одним аргументом в пользу невиновности Гаджиева.

Положительно оценил особое мнение судьи еще один друг Гаджиева Саид. Но он считает маловероятным, что апелляционные и кассационные инстанции обратят внимание это мнение судьи.

Судья практически оправдал Гаджиева, Ризванова и Тамбиева и он поступил честно, считает другой друг Гаджиева Усман. Также он предположил, что, возможно, и другие судьи понимают невиновность Гаджиева, Тамбиева и Ризванова. Усман также считает, что мнение судьи не повлияет на решение апелляционной и кассационной инстанций. "Я думаю, что они будут солидарны с предыдущей инстанцией и этот приговор оставят в силе", – сказал Усман корреспонденту "Кавказского узла".

Тот факт, один из трех судей выразил особое мнение, которые сходится с позицией защиты, означает, что в судебной системе не все еще потеряно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" еще один друг Гаджиева Магомед. Тем не менее он также считает, что оно не способно повлиять на апелляционную и кассационную инстанции.

Особое мнение судьи является весомым для стороны защиты, так как подтверждает ее доводы. Наличие такого особого мнения будет способствовать смягчению приговора в апелляционной, кассационной инстанции, высказал свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" друг Гаджиева по имени Ахмед.

Особое мнение судьи не имеет юридической силы

Юридическое силы особое мнение судьи для последующей апелляционной и кассационной инстанции не имеет, отметил юрист из Дагестана на условиях анонимности. "Вышестоящие инстанции имеют право при рассмотрении жалоб обращаться к особому мнению, но не обязаны", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Большая редкость, когда особое мнение судьи противоположно мнению председательствующего судьи, отметил еще один юрист из Дагестана также на условиях анонимности.

"Это дополнительный, весомый аргумент в сторону защиты то, что судья разделяет мнение защиты. Но этот аргумент не позволяет считать, что такой приговор будет отменен и человек будет оправдан, либо будет отменен приговор с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Это (особое мнение судьи) не основание для этого", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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