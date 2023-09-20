Военная техника. Фото: MoD of the Republic of Armenia / Facebook

20 сентября 2023, 17:35

Азербайджан получил гарантии разоружения военных в Карабахе

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Баку предоставлены гарантии того, что карабахские вооруженные формирования будут разоружены, а военная техника будет передана Баку, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе,и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня обстрелы Степанакерта продолжились, жители провели ночь в бомбоубежищах. Минобороны России отчиталось об эвакуации более 2200 жителей Нагорного Карабаха. Власти непризнанной республики сообщили, что достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха и анонсировали встречу в Евлахе, на которой будут дальнейшие действия.

Роспуск армии обороны Нагорного Карабаха означает и свертывание миротворческой миссии, уверен военный эксперт Александр Храмчихин. Решение о миссии миротворцев должно приниматься в трехстороннем формате, однако они могут оставаться в регионе до 2025 года, обеспечивая безопасность мирных жителей, считают военный эксперт Василий Дандыкин и политолог Станислав Притчин.

Власти Азербайджана получили гарантии, что  военные формирования в Карабахе сдадут оружие, сообщил сегодня помощник президента Азербайджана - начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы получили гарантии того, что военные силы Армении в Карабахе будут разоружены, покинут свои боевые посты, все военное оборудование и вооружение будет передано Азербайджану, в том числе тяжелая артиллерия – все это будет передаваться в координации с российским миротворческим контингентом", - привело его слова агентство Report.

По словам Гаджиева, главным является вопрос реинтеграции армянского населения Карабаха и ожидается, что он будет детально обсуждаться на встрече в Евлахе 21 сентября.

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Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о контроле над десятками позиций в Карабахе", "Миротворцы отчитались об эвакуации жителей Нагорного Карабаха", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: "Кавказский узел"

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20 сентября 2023, 18:20

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