Карабахские беженцы пожаловались на отсутствие хлеба и воды

20 сентября 2023, 20:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эвакуированные из своих сел жители Нагорного Карабаха остаются у аэропорта, несмотря на распоряжение вернуться домой, рассказала одна из беженок. Как следует из видео, опубликованных в сети, близ аэропорта собралось множество людей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром продолжились обстрелы Степанакерта, жители провели ночь в бомбоубежищах. Более 2,ц тысячи жителей Нагорного Карабаха, эвакуированных из зоны боевых действий, размещены в лагере миротворцев, отчиталось Минобороны России. После объявления о прекращении боевых действий мэрия Степанакерта призвала горожан оставаться в убежищах и воздержаться от попыток самостоятельной эвакуации в сторону аэропорта, где размещена база российских миротворцев.

Жители, эвакуированные из ряда населенных пунктов Арцаха, которые были перевезены в аэропорт Степанакерта при помощи российских миротворцев и по собственной инициативе, остались без еды и крова, сообщила эвакуированная сегодня из общины Ванк Мартакертского района Рузанна Конджорян.

По ее словам, сейчас сельчане находятся в районе аэропорта, где собралось много людей, эвакуированных из разных сел. "Мы не знаем, что делать. Нам сказали вернуться в свои дома, но мы даже не знаем, под чьим контролем находится село. Мы остались без хлеба и воды, без крова. Люди, кто как мог, разместились в районе аэропорта”, - привело ее слова "Арменпресс".

По ее словам, часть эвакуированных вернулись в Степанакерт или близлежащие населенные пункты пешком, другие продолжают оставаться в районе аэропорта, ожидая четкой информации.

О неопределенности среди жителей Степанакерта сообщил журналист Марут Ванян. "В Степанакерте нет электричества. Есть проблема со связью. Сейчас в городе царит неопределенность. Люди не знают, что делать, куда идти, некоторые едут в аэропорт", - рассказал он "Радио Азатутюн"*.

Ванян добавил, что сам он не смог поехать из-за отсутствия транспорта, но при этом не представляет, как российские миротворцы примут в аэропорту такое большое количество людей. Видео обстановки в степанакертском аэропорту опубликовал сегодня Telegram-канал RusNews. На видеозаписи видны сотни людей у здания аэропорта. Среди них дети, инвалиды, в том числе люди на инвалидных колясках, пожилые люди. Еще одно видео, как утверждается с эвакуацией жителей Аскерана, разместил сегодня карабахский канал Re:public of Artsakh. На нем вдоль строений идет длинная вереница людей, многие из них держат на руках детей, при этом мало у кого есть в руках сумки.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.