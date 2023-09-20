Силовики разогнали протестующих у здания посольства России в Ереване

20 сентября 2023, 08:58

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Полицейские в Ереване разогнали протестующих, заблокировавших здание посольства России, и задержали нескольких человек.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября заявил о проведении в Нагорном Карабахе контртеррористической операции для разоружения и вывода армянских формирований. Вечером того же дня участники акции протеста у посольства России в Ереване развернули большой флаг Нагорного Карабаха, заблокировав вход в здание дипмиссии.

Жители Еревана, собравшиеся перед зданием правительства Армении, потребовали отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских.

Полицейские сегодня ночью разблокировали здание посольства России в Ереване и задержали нескольких протестующих, сообщает ТАСС.

Силовики сначала дали время протестующим на разблокировку здания, а после их отказа начали задержания, пишет агентство.

Полицейские убрали палатки, приготовленные участниками акции протеста, протестующие тщетно пытались не допустить этого, сообщает сегодня "АрмИнфо".

Напомним, сегодня утром при обстреле азербайджанских военных получил ранение водитель скорой помощи, сообщил карабахский омбудсмен. Ранее сегодня он заявил, что число погибших мирных жителей достигло семи, а число раненых выросло до 35. Вдоль линии соприкосновения продолжаются бои, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Ранее Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься.

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