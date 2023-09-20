Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки

20 сентября 2023, 06:19

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Азербайджанская армия в ходе боев 19 сентября нанесла военным в Нагорном Карабахе серьезный удар, дальнейшее сопротивление лишено смысла, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты в Баку.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о гибели 25 человек, в том числе двух мирных жителей, ранены 138, в том числе 29 мирных жителей, из которых 11 дети. По его словам, обстрел ведется по гражданской инфраструктуре. Власти Нагорного Карабаха призвали Баку к переговорам, на что администрация президента Азербайджана предложила незаконным вооруженным формированиям сложить оружие, а карабахским властям самораспуститься.

По мнению военного эксперта Азада Исазаде, у формирований вооруженных сил Нагорного Карабаха не было никаких шансов противостоять азербайджанской армии.

«Вооруженные силы Азербайджана многократно превосходили противника не только по численности, количеству и качеству вооружения и военной техники, но и по расположению на выгодных позициях. Они практически занимают все высоты в регионе, взяв под визуальный, а местами и огневой контроль также ключевые транспортные коммуникации. Кроме того, все это время пока шли переговоры, карабахские армяне приглашались к диалогу, но отказывались от него, военная разведка Азербайджана не теряла время, проводила работу по выявлению объектов военной инфраструктуры, огневых точек противника. Отмеченные мною преимущества, наличие достоверной информации о местоположении военных объектах позволило азербайджанской армии в считанные часы нанести сокрушительные удары по противнику. Были уничтожены в большом количестве артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, включая ЗРК "Тор", средства РЭБ, радиолокационные станции, склады с вооружениями, боевые посты», - сказал Исазаде 19 сентября корреспонденту «Кавказского узла».

Отвечая на вопрос, есть ли какое-либо территориальные продвижения азербайджанской армии, аналитик обратил внимание на то, что, по официальным данным, захвачены более 60 позиций. «По меньшей мере азербайджанские войска продвинулись до этих позицией. После этого, у них открывается визуальный и огневой контроль на более обширные территории. Косвенным свидетельством продвижения азербайджанской армии является эвакуация армянского населения пяти-шести сел только в Ходжалинском (армянское название Аскеранский, - прим. «Кавказского узла»), азербайджанские военные вплотную приблизились к указанным населенным пунктам», - отметил Исазаде.

Более 7000 человек эвакуированы из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Шушинского районов Арцаха, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.



При этом, подчеркнул Исазаде, азербайджанская армия наносит точечные удары исключительно по военным целям. «Возможно, там, где военные объекты были расположены близко к гражданским, последние также могли быть повреждены. Но гражданское население было предварительно оповещено смс-сообщениями и через СМИ о необходимости держаться подальше от военных объектов», - отметил Исазаде.

По его мнению, 19 сентября был нанесен сокрушительный удар, которые позволяет ВС Азербайджана взять под полный контроль всю оставшуюся часть Нагорного Карабаха. «Думаю, что способность к сопротивлению армянских войск сломлена. В некоторых случаях армянские военные уходили, бросая свои позиции. Во избежание дальнейших жертв - и прежде всего среди гражданского населения - армянским войскам Минобороны Азербайджана предложено самим сдаться. Если это не будет сделано, азербайджанская армия будет двигаться дальше вглубь региона, ликвидируя незаконные вооруженные формирования. Указанные вооруженные силы незаконны, поскольку это международно-признанная территория Азербайджана и на ней легальными могут быть только военные соединения, предусмотренные законодательством страны», - отметил Исазаде.

Директор Института Каспийских военных исследований Джасур Сумеринли также указал на продвижение азербайджанских войск.

«Сообщается о захвате 60 армянских позиций. По моим данным, азербайджанская армия имеет продвижения на различных направлениях на севере – Агдеринском, восточном – Ходжалинском, южном – Ходжалинском. Эвакуированы жители не менее 10 армянских сел», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По его словам, если военные Нагорного Карабаха не примут условия о разоружении, то азербайджанские войска перейдут ко второму этапу операции – зачистке территории. "Пока 19 сентября шли бесконтактные бои. Теперь, посла разгрома военной инфраструктуры, оборонительных фортификационных сооружений остатки армянских подразделений оказались абсолютно уязвимыми», - сказал Сумеринли.

По его словам, никаких сил, способных помещать азербайджанской армии, нет. «ВС Азербайджана могли помешать Армения и Россия. Однако Армения заявила, что не будет вторгаться на территорию Азербайджана. Россия также не вмешивается. Международное сообщество и, в частности, западные государства, ограничиваются больше призывами к деэскалации. Думаю, что они были готовы к такому повороту событий, поскольку Азербайджана, как любое другое государство, не мог терпеть присутствия на своей территории незаконных вооруженных формирований и серых зон, и потому сейчас не предпринимают каких-либо решительных действий против Баку», - отметил Сумеринли.

По мнению главы НПО «Военные офицеры» Тельмана Абилова, азербайджанская армия 19 сентября достигла поставленных перед ней целей.

«Перед азербайджанской армии стояла задача уничтожить в бесконтактных боях военный потенциал противника настолько, чтобы подавить его способность к сопротивлению. Были выведены из строя десятки артиллерийских установок, зенитно-ракетные комплексы, средства РЭБ, были нанесены удары по скоплению личного состава, захвачены более 60 постов и позиций. Захват постов означает прорыв фронта на обширной территории. Я бы назвал это развалом фронта. Дальнейшее сопротивление бессмысленно и приведет только к новым многочисленным жертвам среди армянской армии. Если армянская сторона не примет предложения сдаться, то военные действия могут продолжиться еще несколько дней и завершатся окончательным ее разгромом », - сказал Абилов корреспонденту «Кавказского узла».

О прорыве азербайджанской армией линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе 19 сентября сообщил и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Нагорном Карабахе в нескольких местах и полны решимости выполнить свои стратегические цели.

«Баку будет готов к разговору с карабахскими армянами только после того, как они поднимут белый флаг и разоружатся <...> Хватит. Мы больше не можем терпеть наличие таких вооруженных сил на нашей территории, а также структуры, которая ежедневно бросает вызов безопасности и суверенитету Азербайджана», - цитирует Гаджиева Reuters.

Блогер Давид Симонян, живущий в Степанакерте, рассказал о ситуации в городе во время обстрела. "Ракеты над головами свистят, люди укрылись в подвалах. Паники нет, война не впервой, но бомбежки надо прекратить", - написал он в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

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