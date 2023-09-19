Силовики Росгвардии в лесу. Фото: https://rosguard.gov.ru/page/index/razvedka--delo-tonkoe

19 сентября 2023, 01:50

За неделю с 11 по 17 сентября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 11 по 17 сентября 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Чечни Рустама Нукаева и жителя Ставропольского края Адильхана Елманбетова. Они обвиняются в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 279, часть 2 статьи 209, статья 317 Уголовного кодекса России).

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Нукаев и Елманбетов в составе объединенной вооруженной группировки под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на псковских десантников. Нукаев и Елманбетов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«Неделя с 4 по 10 сентября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 28 августа по 3 сентября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 21 по 27 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе»

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