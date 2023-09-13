Передано в суд дело жителей Чечни и Ставрополья о нападении на псковских десантников

13 сентября 2023, 21:30

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Жителю Чечни Рустаму Нукаеву и жителю Ставрополья Адильхану Елманбетову предъявлены обвинения по делу о нападении на псковских десантников. Дело передано в суд, сообщил сегодня Следком России.

Как писал "Кавказский узел", Адильхан Елманбетов был задержан в октябре 2022 года по подозрению в причастности к нападению на псковских десантников.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Чечни Рустама Нукаева и жителя Ставропольского края Адильхана Елманбетова. Они обвиняются в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 279, часть 2 статьи 209, статья 317 Уголовного кодекса России), сообщил сегодня Следком России.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Нукаев и Елманбетов в составе объединенной вооруженной группировки под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на псковских десантников. Нукаев и Елманбетов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих, предположило следствие. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следком также отметил, что ранее 22 участника нападения на псковских десантников приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пять человек объявлены в розыск, еще в отношении двух человек уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. В отношении пятерых человек уголовные дела рассматриваются судами, говорится в сообщении.

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