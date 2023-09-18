Отец погибших на Украине бойцов пожаловался Путину на Меликова

18 сентября 2023, 22:39

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Власти Дагестана не реагируют на просьбы жителей перенести строительство мусорного полигона от бархана Сарыкум, а к Сергею Меликову невозможно попасть на прием по этому поводу, заявил в видеообращении к президенту России Владимиру Путину отец двух погибших в ходе военной операции на Украине сыновей.

"Кавказский узел" писал, что 17 апреля жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста против строительства мусорного полигона. Они заявили, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 августа глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу. 7 сентября на фоне акции протеста местных жителей, которые выступают против строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум, прошла презентация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Силовики задержали восемь протестующих. Сергей Меликов назвал протесты провокацией, заявив, что за призывами не допустить строительства полигона стоят экономические интересы.

29 августа участники СВО обратились к Меликову из-за мусорного полигона около бархана Сарыкум. 14 сентября в "Кавказский узел" поступило новое видеообращение участников военной операции из Кумторкалинского района к главе Дагестана в связи со строительством у бархана Сарыкум мусорного полигона. Они упрекнули главу республики, что он допустил реализацию такого проекта.

Видеообращение мужчины, потерявшего в ходе военной операции на Украине двух сыновей, к президенту России по поводу строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум было опубликовано сегодня в Telegram-канале "Нетипичная Махачкала". "Дорогой Владимир Владимирович. Мы только сегодня приехали <из зоны> СВО, и я нашел своего второго сына тоже погибшим. О нем очень лестно и хорошо отзывались его командиры. Он во время СВО получил офицерское звание, получил орден Мужества", - рассказал мужчина.

Он сообщил, что со своими родными пришел поддержать народ, который добивается переноса места строительства мусорного полигона. "Все против, весь народ против, чтобы построили прямо возле трассы! Есть же земли, где нет плодородного слоя, солончаки. туда надо проложить - пять километров проехать дальше и километров 7-8 сделать дорогу", - сказал он.

Мужчина отметил, что пытался по этому поводу встретиться с главой Дагестана. "Я четыре раза написал, записывался на прием к Меликову Сергей Алимовичу. Он говорит, а может, его работники - "в связи с плотным графиком мы не можем вас принять", - рассказал автор видеообращения.

По его словам, на одно из своих обращений он получил ответ, в котором говорилось, что "все, что положено, вы от государства получили, и больше ничем вам помочь не можем". "Неужели мой сын или любой, кто здесь находится, достоин <только> этих 12-15 миллионов?" - спросил мужчина. "Обратите, пожалуйста, внимание. Я тоже прошу вас с этим народом, посодействуйте", - обратился мужчина к Путину.

В описании к видео указано, что мужчину, записавшего обращение, зовут Низами Сулейманов.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

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