Амаханов выразил удовлетворение решением Евросуда по своей жалобе

18 сентября 2023, 20:49

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Дербентец Темирхан Амаханов и его защита удовлетворены решением Евросуда, который признал нарушение статьи о запрете пыток. Амаханов заявил, что действия силовика сломали ему жизнь, потому он намерен добиться привлечения его к ответственности.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2016 года в дом Темирхана Амаханова ворвались двое полицейских. Дербентец рассказал, что силовики напали на него, а когда он стал защищаться, один из них сделал три выстрела из пистолета. Спустя год силовики доставили его в отдел, где избили так, что Амаханову пришлось удалить селезенку. Несколько лет Амаханов пытался добиться уголовного преследования этих сотрудников, и только в 2019 году после неоднократных жалоб на бездействие следователя их привлекли за превышение должностных полномочий. Европейский суд по правам человека 14 сентября обязал власти России выплатить 26 тысяч евро жителю Дербента Темирхану Амаханову, признав его жертвой пыток силовиков. Решение принято на фоне отказа России исполнять решения Страсбургского суда.

Европейский суд по правам человека счёл нарушенным право Темирхана Амаханова на защиту от жестокого обращения, сообщил его адвокат Арсен Шабанов. "Это нарушение статьи 3 Конвенции. Решение принято по эпизоду, который произошел в 2016 году. Когда участковый устроил стрельбу в доме Амаханова. Уголовное дело было прекращено, так как якобы полицейские действовали правильно. Мы обжаловали это прекращение, но суд нам отказал. Прошли все вышестоящие инстанции. Там тоже нам отказали. Наконец, обратились в ЕСПЧ. Европейский суд признал, что Россия, прекратив уголовное дело, нарушила право Амаханова на защиту от пыток. ЕСПЧ назначил компенсацию Амаханову в сумме 26 000 евро. Но будет ли исполнять Россия это решение — неизвестно", - рассказал он.

Шабанов указал, что по другому эпизоду, произошедшему в 2017 году, осуждены двое силовиков. "Тогда Амаханова работники полиции доставили в отдел. И после того, как он вышел оттуда, то оказался на операционном столе. Ему удалили селезёнку, зашили кишку, был перелом пальца. В итоге двоих сотрудников полиции приговорили в Дербентском городском суде к четырем годам лишения свободы каждому за применение насилия к Амаханову", - пояснил Шабанов. При этом, он считает, что возобновления уголовного преследования силовиков по первому эпизоду ожидать не стоит.

В июне суд в Дербенте признал силовиков Гасана Адалова и Магомеда Юнусова виновными в причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя Темирхана Амаханова и приговорил их к четырем годам лишения свободы. Амаханов после этого рассказал, что до сих пор испытывает проблемы со здоровьем, несмотря на то, что после избиения прошло уже шесть лет.

Другой адвокат, представлявший интересы Амаханова, Надежда Бородкина, сообщила, что защита осужденных полицейских пыталась оспорить приговор в апелляционных инстанциях. "Они пытались ввести суд в заблуждение, заявляя, что потерпевший не был избит сотрудниками полиции. Но в суде первой инстанции все доказательства виновности были исследованы и был дан исчерпывающий анализ. В том числе по доводам защиты. Верховный суд Дагестана оставил без изменения приговор и меру пресечения для осужденных силовиков", - пояснила она.

Сам Темирхан Амаханов заявил, что именно первый эпизод, когда капитан полиции стрелял в его доме, сломал ему жизнь и он не может смириться с тем, что виновник избежал наказания. "Из-за этого умерла моя жена. Я каждый день вспоминаю крик, зов моей жены. И я не могу смириться с тем, что этот <силовик> избежал уголовной ответственности. А сколько там присудили в ЕСПЧ компенсации, не так важно. Я за этими деньгами не гоняюсь. Я хочу, чтобы виновного постигло возмездие. У меня до сих пор хранятся вещественные доказательства его преступления - простреленная дверь и прошитый пулей ноутбук. Я от них не отстану", - заявил он.

Амаханов сообщил, что после тех событий он постоянно нуждается в лечении. "Я уже перенёс вторую операцию. Живу на лекарствах. Они угробили мою жизнь", - посетовал он.

Амаханов ранее рассказал "Кавказскому узлу", что в тот вечер в апреле 2016 года, когда к нему домой ворвались силовики, он звонил в полицию, попросив приостановить строительство многоэтажного дома во дворе его дома. До этого жильцы из близлежащих домов обращались в различные инстанции, чтобы начатое строительство признали незаконным. Они собрали 70 подписей под обращением с требованием запретить строительство, так как оно, по их мнению, возводится с нарушением строительных норм.

По его словам, спорный дом стоит до сих пор — недостроенный и не заселенный. "Первое решение суда было снести строение за счёт строителей. Что там с документами сейчас - не знаю. У потенциальных жильцов тоже документов нет. Приезжал тогда врио председателя управления Следкома по Дагестану Олег Потанин (согласно информации на сайте ведомства Олег Потанин сейчас занимает пост зампредседателя управления Следкома по Дагестану - прим. "Кавказского узла") и заявил, что дом подлежит сносу. Но ничего не изменилось", - отметил Амаханов.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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