Грузинская оппозиция призвала отправить в отставку генпрокурора

18 сентября 2023, 18:57

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Участники митинга оппозиции в Тбилиси потребовали отправить в отставку генпрокурора и других чиновников, связанных с бывшим прокурором Отаром Парцхаладзе, который попал под санкции США.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении Отара Парцхаладзе, посчитав, что у него есть гражданство России, полученное с помощью сотрудника ФСБ. Парцхаладзе регулярно посещает Россию, а ФСБ использует его, чтобы влиять на грузинское общество и грузинскую политику в интересах России, заявил Минфин США.

Отар Парцхаладзе занимал пост генпрокурора в 2013 году и ушел в отставку после того, как ему были предъявлены обвинения в освобождении бывшего главы МВД Вано Мерабишвили из камеры заключения. В сентябре 2022 года Украина внесла Парцхаладзе в список из 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, сообщило 15 сентября "Новости-Грузия".

Представители оппозиционной «Платформы победы» сегодня провели митинг около здания Генпрокуратуры Грузии, потребовав отправить в отставку генпрокурора Ираклия Шотадзе и начать расследование по делу Отара Парцхаладзе.

Протестующие высказали мнение, что Парцхаладзе по-прежнему контролирует различные ведомства, и те, кто был назначен по его рекомендации, должны уйти в отставку. "Санкции против него и объявление агентом влияния ФСБ - это еще одно доказательство того, что российский олигарх Бидзина Иванишвили управляет Грузией в свете российской повестки дня. Мы хотели бы придать всему этому законный ход и потребовать отставки как прокуратуры, так и всех чиновников, которые имеют непосредственное отношение к агенту влияния ФСБ Отару Парцхаладзе. Российское влияние в Грузии должно быть побеждено", - заявил член "Единого национального движения" Василь Урушадзе в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Лидеры «Единого национального движения» и «Стратегии Агмашенебели» заявили о политическом объединении партий «Платформа Победы» 20 июля 2023 года. Председатель ЕНД Леван Хабеишвили пояснил тогда, что они вместе со «Стратегией Агмашенебели» разработают общую стратегию для победы над «русской мечтой» и Бидзиной Иванишвили, передал корреспондент "Кавказского узла".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили также заявил, что «все детали его дел» формулирует бывший главный прокурор. По его словам, эти детали затем согласовываются и с Бидзиной Иванишвили и с Москвой.

"Именно Парцхаладзе ведет все детали моих так называемых дел. Он был назначен прокурором после того, как бывший главный прокурор Кбилашвили отказался выполнять поручение патрона и не стал возбуждать дела против меня… Все детали возбужденных против меня дел сформулированы им и согласованы не только с Иванишвили, но и с Москвой. Американцы тоже все это знают", - написал в Facebook* Саакашвили, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

Грузинские банки заморозили все счета Отара Парцхаладзе, это предусмотрено механизмом обеспечения исполнения международных финансовых санкций, сообщил Национальный банк Грузии.

"Финансовому сектору Грузии поручено учитывать соблюдение требований, установленных Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) для лиц, включенных в список, что означает ограничение доступа к активам и совершению финансовых операций лицами, находящимися под санкциями. Лицо, находящееся под санкциями, должно быть ограничено в распоряжении денежными средствами и возможности осуществлять все виды финансовых операций", - привело сообщение банка издание BM.ge, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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