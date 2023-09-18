18 сентября 2023, 00:45

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Генпрокуратура Армении сообщила о 22 правонарушениях в ходе голосования на выборах в Совет старейшин Еревана, одно нарушение дало повод для уголовного дела.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября в Ереване на 475 избирательных участках состоялось голосование на выборах в Совет старейшин. За 65 мандатов борются 802 кандидата от 14 политических сил. По данным ЦИК Армении, на выборах Совета старейшин Еревана отмечена рекордно низкая активность избирателей. При этом миссии наблюдателей сообщили о зафиксированных нарушениях.

Рабочая группа Генпрокуратуры Армении получила сообщения о 22 избирательных правонарушениях, по одному из них возбуждено уголовное дело,сообщило ведомство в релизе, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.

Семь сообщений были опубликованы в СМИ, по четыре сообщения были получены от наблюдателей и физических лиц, три сообщения от представителей полиции и два – из соцсетей. 13 сообщений были перенаправлены в республиканскую полицию для правовой оценки. Из них по шесть сообщений касательно принудительного участия в собраниях и сборов списков избирателей, еще одно сообщение о нарушении тайны голосования.

9 сообщений Генпрокуратура передала в Следком Армении для возбуждения производств. Сообщения касались таких правонарушений, как препятствие агитации, повторное голосование, нарушение запрета на благотворительность, препятствие профессиональной деятельности журналиста, воспрепятствование избирательному праву.

На основании одного из сообщений возбуждено уголовное производство, при получении правовой оценки по иным сообщениям, будет дана дополнительная информация, отмечено в публикации Генпрокуратуры Армении.

Центральная избирательная комиссия Армении начала публикацию предварительных итогов выборов. После обработки 2,28% бюллетеней (с 14 участков из 475) лидирует правящая партия «Гражданский договор» с 1773 голосами. На втором месте «Национальный прогресс» Айка Марутяна с 1026 голосами, на третьем – блок «Мать Армения» с 727 голосами. Далее идут «Республика» (590) и «Общественный голос (541), говорится в релизе, опубликованном изданием News.am.

Напомним, согласно Избирательному кодексу, выборы в Совет старейшин Еревана проходит по пропорциональной системе. Политическая сила, получившая больше 50% голосов, имеет право выбирать градоначальника. Если ни одной из политических сил не удастся набрать больше 50%, столичные депутаты должны сформировать коалицию для выбора мэра. Проходной барьер для партий установлен в 4%, а для блоков – 6%.

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