Центральная избирательная комиссия Армении начала публикацию предварительных итогов выборов. После обработки 2,28% бюллетеней (с 14 участков из 475) лидирует правящая партия «Гражданский договор» с 1773 голосами. На втором месте «Национальный прогресс» Айка Марутяна с 1026 голосами, на третьем – блок «Мать Армения» с 727 голосами. Далее идут «Республика» (590) и «Общественный голос (541), говорится в релизе, опубликованном изданием News.am.