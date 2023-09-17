Голосование на выборах в Совет старейшин проходит в Ереване

17 сентября 2023, 08:12

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В Ереване на 475 избирательных участках проходит голосование на выборах в Совет старейшин. За 65 мандатов борются 802 кандидата от 14 политических сил.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 августа стало известно, что документы для участия в выборах в Совет старейшин Еревана подали 13 партий и один политический блок. Ни одна из политических сил не сможет набрать на выборах в Совет старейшин Еревана абсолютное большинство, им придется формировать коалиции для избрания мэра. Партия власти прибегнет к неизбирательным механизмам для обеспечения победы, заявили ранее армянские аналитики.

В Ереване в 08.00 по местному времени (07.00 мск) открылись избирательные участки для голосования на выборах в Совет старейшин, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центризбиркома Армении.

Голосование проходит на 475 избирательных участках, все они оснащены камерами наблюдения. За 65 мандатов борются 802 кандидата от 14 политических сил.

Изначально, в партийных списках политических сил были представлены 808 кандидатов, но один кандидат отозвал документы до регистрации ЦИК, еще пятеро взяли самоотвод в ходе агиткампании.

По данным полиции, на 14 сентября правом голоса обладают 824 250 жителей Еревана.

Наблюдать за ходом голосования аккредитованы три местных организации: "АйаКве" – 108 наблюдателей, Независимый наблюдатель – 156 наблюдателей и "Очевидец" – 100 наблюдателей, а также 67 наблюдателей от международных организаций и структур, и 37 сотрудников дипломатических представительств и миссий зарубежных стран, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, согласно Избирательному кодексу, выборы в Совет старейшин Еревана проходит по пропорциональной системе. Политическая сила, получившая больше 50% голосов, имеет право выбирать градоначальника. Если ни одной из политических сил не удастся набрать больше 50%, столичные депутаты должны сформировать коалицию для выбора мэра. Проходной барьер для партий установлен в 4%, а для блоков – 6%.

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