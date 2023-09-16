Аналитики поспорили о шансах оппозиции победить на выборах в Совет старейшин Еревана

16 сентября 2023, 04:54

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Ни одна из политических сил не сможет набрать на выборах в Совет старейшин Еревана абсолютное большинство, им придется формировать коалиции для избрания мэра, считают политолог Армен Варданян и политический аналитик Армен Ованнисян. Партия власти прибегнет к неизбирательным механизмам для обеспечения победы, полагает политобозреватель Акоп Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа стало известно, что документы для участия в выборах в Совет старейшин Еревана подали 13 партий и один политический блок. 20 августа ЦИК Армении сообщил, что за 65 мандатов Совета старейшин Еревана поборются 807 кандидатов от 14 политических сил.

15 сентября завершилась агитационная кампания на выборах в Совет старейшин Еревана. 16 сентября в полночь объявлен День тишины, запрещающий любой вид агитации за день до голосования, передает корреспондент «Кавказского узла».

Согласно опросу Gallup International Association, за кандидата от партии власти Тиграна Авиняна готовы проголосовать 22,5% респондентов. На втором месте - кандидат от партии «Национальный прогресс», бывший мэр Еревана Айк Марутян с 14,3%. 7,8% респондентов готовы отдать голоса за кандидата от блока «Мать Армения» Андраника Теваняна. 5,7% респондентов отдали предпочтение кандидату от партии «Страна жизни» Мане Тандилян, а 5,2% – за кандидата от партии «Республика» Артака Зейналяна. 9,9% респондентов затруднились ответить, за кого отдадут голоса, еще 11,6% отказались отвечать. Опрос проводился по телефону с 12 по 13 сентября, в нем приняли участие 802 респондента.

Политолог Армен Варданян считает, что основная борьба развернется между кандидатом от партии власти Тиграном Авиняном и бывшим мэром Айком Марутяном. Однако, по его мнению, ни одному из них не удастся получить больше 50% голосов.

Согласно Избирательному кодексу, выборы в Совет старейшин Еревана проходит по пропорциональной системе. Политическая сила, получившая больше 50% голосов, имеет право выбирать градоначальника. Если ни одной из политических сил не удастся набрать больше 50%, столичные депутаты должны сформировать коалицию для выбора мэра. Проходной барьер для партий установлен 4%, а для блоков – 6%.

«Политические силы должны будут искать коалиционных союзников для формирования власти в столице. Партнером партии власти может стать партия «Республика», у которой есть шансы преодолеть проходной барьер. Айк Марутян сформирует коалицию с партией «Страна жизни». У блока «Мать Армения», на мой взгляд, шансы пройти минимальные», - заявил политолог корреспонденту «Кавказского узла».

Он считает, что у оппозиции высокие шансы взять власть в армянской столице. По его словам, на последних парламентских выборах 2021 года за правящую силу в Ереване проголосовали порядка 40% от общего числа ее избирателей. «Кроме того, у кандидата от партии власти нет того рейтинга, который есть у Пашиняна. Другой фактор, который сыграл в пользу правящей силы на парламентских выборах – это фактор Роберта Кочаряна. Общество не желало его возвращения, что позволило правящей партии взять большинство. Как бы провластные СМИ не пытались связать Айка Марутяна с бывшим президентом, общественность во второй раз не поведется на эту технологию», - отметил Варданян.

Политолог сомневается, что власти пойдут на фальсификацию итогов голосования. «Возможности фальсификации в целом уменьшились. Кроме того, Пашинян не пойдет на это. Прозрачные выборы были для него важным аспектом в общении с обществом, и этот аспект он не пожелает терять», - предположил он.

Политический аналитик Армен Ованнисян разделяет мнение, что избирательная кампания не выявила фаворита предвыборной гонки.

«Правящая сила с большей вероятностью получит высокий процент, но недостаточный для формирования в одиночку власти. Политические силы, лояльные правящей силе, не пройдут. У партии «Республика» есть шансы, но преодолеть проходной барьер ей будет крайне сложно, почти невозможно. Это лишает партию власти вероятности формирования коалиции», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его прогнозам, проходной барьер преодолеют три оппозиционные силы – партии «Национальный прогресс» и «Страна жизни» и блок «Мать Армения», представляющая вторую по величине парламентскую фракцию «Айастан», а также правящая сила – партия «Гражданский договор». «Парламентской оппозиции удалось на выборах 2021 году получить в столице высокий процент голосов. И даже если треть отойдет блоку, этого достаточно, чтобы преодолеть проходной барьер», - пояснил Ованнисян.

Шансы оппозиции взять власть в армянской столице высоки, считает аналитик. «Вероятность 55 на 45, что победит оппозиция. Однако оппозиционные силы не заключат коалиционного соглашения. Поддержат оппозиционного кандидата, набравшего больший процент голосов, не беря при этом на себя коалиционных обязательств, чтобы в будущем быть нескованными в критике и в голосованиях», - пояснил аналитик.

Он не исключил, что правящая сила попытается оказать давление на представителей оппозиции, чтобы внести раскол в ее ряды. «Будет применен весь арсенал давления, который применяла правящая сила в регионах после проигрыша на местных выборов. Но даже если таким способом Пашинян и сможет удержать власть в Ереване, все равно у него не будет той поддержки, как прежде», - предположил Ованнисян.

Аналитик также не исключил, что правящая сила пойдет на фальсификацию, чтобы не отдать власть оппозиции. «Пашинян сейчас стоит перед тем же выбором, перед которым когда-то стояли и Левон Тер-Петросян, и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян. Фальсификация итогов голосования приведет к критике Запада, а также расколу в обществе и к гражданскому столкновению. Если Пашинян сфальсифицирует выборы, обществу останется лишь один вариант смены власти – через уличные протесты и революцию», - подчеркнул он.

Политобозреватель Акоп Бадалян отметил, что кандидат от правящей силы получит хоть и больше всех голосов избирателей, но этого недостаточно для избрания мэром.

«У него нет институционально сильных соперников. И хоть рейтинг власти невысокий для убедительной победы, но отсутствие сильного соперника повышает шансы кандидата власти. Тем более что у кандидата власти есть ряд преимуществ изначальных. И чтобы взять больше 50%, партии власти придется прибегнуть к избирательным механизмам, к которым прибегали прежние власти, таким как привлечение административного ресурса. В СМИ уже есть многочисленные доказательство этого. Иначе получить большинство у власти не получится», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Правящая сила также прибегает к манипуляциям для мобилизации электората, добавил политобозреватель. «Вбрасываются сведения о якобы готовящейся смене власти, делают антироссийские заявления. Пашинян в одном из своих последних интервью прямо заявил, что эти выборы нужно рассматривать в контексте независимости и суверенитета. Власть шантажирует потерей государственности, если не проголосуете за их кандидата. В начале агиткампании правящая сила ставила акцент на проблемах управления и менеджмента, а после интервью Пашиняна на передний план вышел политический аспект», - пояснил Бадалян.

При этом как бы не говорили о привлечении неизбирательных механизмов, для власти важно свести к минимуму получение искусственных итогов голосования, считает он. «Другое дело – минимальная явка. Чем ниже явка, тем выше шанс, что партия власти получит высокий процент и к неизбирательным механизмам придется прибегнуть, чтобы дополучить недостающие минимум», - предположил политобозреватель.

По его мнению, у оппозиции нет шансов победить. «Блок «Мать Армения» выступает с позиции радикальной оппозиции. Мане Тандилян и ее партия «Страна жизни» оппозиционна, но не радикальна. У этих сил есть потенциал взять большой процент голосов. Ставка Айка Марутяна - на его собственную личность, и это ему принесет большой процент – второй после власти. Но партия, которую он представляет, неизвестна избирателю. Гипотетически, эти три политические силы смогут сформировать коалицию. Но я сомневаюсь, что их суммарных голосов будет достаточно, чтобы получить больше 50%», - полагает Бадалян.

Он предположил, что в Совет старейшин пройдут четыре политические силы – правящий «Гражданский договор», партии «Национальный прогресс» и «Страна жизни», а также блок «Мать Армения». «Шансы пройти высоки у партии «Республика». Это выгодно власти, так как запасной вариант - правящая сила заключит с «Республикой» коалицию. В идеале для власти было бы выгодно, чтобы прошла и «Просвещенная Армения», лидер которой Эдмон Марукян де-факто в коалиции с властью – посол премьер-министра по особым поручениям. Власть сделает все для победы, не допуская при этом кризиса», - заключил политобозреватель.

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