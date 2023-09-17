Выборы в Ереване отметились низкой явкой и жалобами на нарушения

17 сентября 2023, 20:59

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По данным ЦИК Армении, на выборах Совета старейшин Еревана отмечена рекордно низкая активность избирателей. При этом миссии наблюдателей сообщили о зафиксированных нарушениях.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Ереване на 475 избирательных участках состоялось голосование на выборах в Совет старейшин. За 65 мандатов борются 802 кандидата от 14 политических сил.

Ровно в 20.00 закрылись все избирательные участки Еревана. На участках идет подсчет голосов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как заявил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян, к моменту закрытия избирательных участков в выборах приняли участие 234553 избирателя из 824250, что составляет 28,46% от числа обладающих правом голоса. Таким образом, отмечена рекордно низкая активность избирателей, подобная картина в столице Армении не фиксировалась ни разу, отмечает издание News.am.

По сравнению с предыдущими выборами Совета старейшин Еревана в 2018 году, явка избирателей значительно снизилась, отметила на брифинге в ЦИК член Комиссии Арусяк Терчанян.

В 2018 году в столице Армении прошли выборы в Совет старейшин Еревана. Явка на выборах составила 43,65%. Блок "Мой шаг", в который входит возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", согласно предварительным данным голосования, лидировал с большим преимуществом.В результате "Мой шаг" получил 57 из 65 мандатов столичного совета. Еще двум политическим силам, вошедшим в Совет старейшин, досталось восемь мандатов.

По данным наблюдательных миссий "Очевидец", "Независимый наблюдатель", "Айакве", на избирательных участках были зафиксированы такие нарушения, как направление голосования, нарушение тайны голосования, скопления людей на участке. Подкуп избирателей наблюдатели не зафиксировали. Основные нарушения были со стороны сторонников "Гражданского договора", нарушения были зафиксированы также со стороны сторонников "Страна жизни", "Сила отчизны", "Национальный прогресс", "Общественный голос", "Республика" и "Мать - Армения", отмечается в релизах, распространенных миссиями в СМИ.

Ни одна из политических сил не сможет набрать на выборах в Совет старейшин Еревана абсолютное большинство, им придется формировать коалиции для избрания мэра. Партия власти прибегнет к неизбирательным механизмам для обеспечения победы, заявили ранее армянские аналитики.

Напомним, согласно Избирательному кодексу, выборы в Совет старейшин Еревана проходит по пропорциональной системе. Политическая сила, получившая больше 50% голосов, имеет право выбирать градоначальника. Если ни одной из политических сил не удастся набрать больше 50%, столичные депутаты должны сформировать коалицию для выбора мэра. Проходной барьер для партий установлен в 4%, а для блоков – 6%.

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