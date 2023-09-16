Прокуратура и омбудсмен по итогам проверок не подтвердили пытки Гаджиева в колонии

16 сентября 2023, 18:46

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Информация заключенного из Дагестана Рамазана Гаджиева о пытках в мордовской колонии не подтвердилась, отчиталась прокуратура об итогах проверки жалобы. Омбудсмен Мордовии во время визита к Гаджиеву также не нашел нарушений прав осужденного, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в августе уроженец Дагестана Рамазан Гаджиев пожаловался, что сотрудники колонии в Мордовии, где он отбывает наказание, травят его хлоркой, обливают жидкостью из огнетушителя и распыляют содержимое перцового баллончика. Адвокат Аза Алиева сообщила, что в связи с жалобой Гаджиева направила обращения в ряд инстанций, в том числе в Дубравную прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Мордовии с просьбой провести прокурорскую проверку и к уполномоченному по правам человека в Дагестане.

Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев сообщил "Кавказскому узлу", что после обращения Азы Алиевой обратился к своему коллеге в Мордовии Валерию Левину с просьбой изучить ее жалобу.

Дубравная прокуратура в Мордовии отчиталась после проверки, что сведения Рамазана Гаджиева о пытках в колонии не подтвердились, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на официальный ответ ведомства адвокату Азе Алиевой.

Сотрудник прокуратуры опросил Гаджиева и других осужденных и задал вопросы о том, нарушаются ли их права. Согласно ответу прокуратуры, он не подтвердил ранее предъявленные жалобы, пишет издание.

Аза Алиева в своем телеграм-канале, по состоянию на 18.45 мск, не сообщила об ответе Дубравной прокуратуры. Ранее, 12 сентября, Алиева сообщила, что по просьбе дагестанского омбудсмена Гаджиева в колонии посетил уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин.

"Я к этому вопросу подключила уполномоченного по правам человека по Республике Дагестан, направив ему обращение с просьбой оказать содействие в прекращении противоправных действий - нарушения прав осуждённого, если таковое имеет место быть. Содействие было оказано немедленно, на следующий же день вышеуказанного осуждённого посетил омбудсмен по Республике Мордовия, но Гаджиев дал пояснения, что у него всё хорошо и его права не нарушаются!" – написала Аза Алиева в своем телеграм-канале.

Напомним, заключенные из республик Северного Кавказа ранее неоднократно жаловались на нарушение их прав в колониях, расположенных в других регионах страны. Так, 10 августа уроженцы Дагестана и Чечни пожаловались на пытки в колонии в Ульяновской области. Правозащитники заявили, что сотрудники исправительного учреждения заставили заключенных-мусульман из Дагестана и Чечни сбрить бороды, пытали их и отобрали личные вещи.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники ранее отметили, что в исправительных учреждениях права выходцев с Северного Кавказа нарушаются чаще, чем права других мусульман, при этом местные Общественные наблюдательные комиссии не принимают мер.

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