Уроженец Дагестана пожаловался на пытки в мордовской колонии

19 августа 2023, 10:47

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Житель Дагестана Рамазан Гаджиев пожаловался, что сотрудники колонии в Мордовии, где он отбывает наказание, травят его хлоркой, обливают жидкостью из огнетушителя и прыскают из перцового баллончика. Адвокат Аза Алиева отметила, что в связи с жалобой Гаджиева направила обращения в ряд инстанций, в том числе прокуратуру и Следком, но реакции пока нет.

Как сообщал "Кавказский узел", заключенные из республик Северного Кавказа ранее неоднократно жаловались на нарушение их прав в колониях, расположенных в других регионах страны. Так, 10 августа уроженцы Дагестана и Чечни пожаловались на пытки в колонии в Ульяновской области. Правозащитники заявили, что сотрудники исправительного учреждения заставили заключенных-мусульман из Дагестана и Чечни сбрить бороды, пытали их и отобрали личные вещи.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники ранее отметили, что в исправительных учреждениях права выходцев с Северного Кавказа нарушаются чаще, чем права других мусульман. При этом местные Общественные наблюдательные комиссии (ОНК) не предпринимают мер.

Уроженец Дагестана Рамазан Гаджиев, отбывающий наказание в одной из колоний в Мордовии, написал своим родственникам два письма (копии имеются в распоряжении "Кавказского узла"), в которых пожаловался на пытки, а также рассказал, что пытался покончить с собой из-за плохого отношения со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Гаджиев заявил, что его травят хлоркой, обливают жидкостью из огнетушителя, распрыскивают в камере перцовый баллончик, не дают есть, пить воду, спать и сходить в туалет.

"Папа, напишите жалобу, где я сейчас сижу, <…> что здесь сотрудники превышают должностные полномочия, бьют, не дают совершать намаз в день по 3-4 раза, "ломают", забивают руками ногами, палками. Потом заводят в камеру с огнетушителем, брызгают сверху перцовым баллончиком и прыскают хлоркой. Я с 07.08.2023 сижу на сухой голодовке, не дают ни воду, ни в туалет выйти, камера абсолютно пустая, из камеры не выводят. Все забрали оставили только брюки", – написал уроженец Дагестана в одном из своих писем.

Он пожаловался, что сотрудники колонии довели его того, что он дважды пытался совершить суицид. Обе попытки были предотвращены сотрудниками колонии.

"08.08.2023 <…> они успели меня <…> привести в чувство и до утра караулили мою камеру. Утром опять облили этим всем и ушли. Вот так тут относятся к осужденным, и все это по приказу замначальника по БИОР <…>. С 07.08.2023 я вообще ничего не ел и помираю тут в грязи. Кроме как совершить суицид больше других вариантов нет прекратить это беззаконие, и как все это остановить так, что если со мной что-то случится, ответственность за это должны нести сотрудники [колонии]", – написал Гаджиев.

В колонии, о которой идет речь, пытают не только Гаджиева, заявила адвокат Аза Алиева. "Ко мне обратилась сестра Гаджиева Р.Г. Гаджиева Зайнаб Гайдаровна и предоставила два письма, написанных от имени Гаджиева Р.Г. При изучении писем я прихожу к выводу, что в отношении Гаджиева Рамазана Гайдаровича и еще порядка 20 человек применяются пытки, истязания уже более восьми дней", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Алиева уточнила, что в связи с жалобой Гаджиева направила обращения в различные ведомства, однако реакции пока не последовало.

"Отреагировал только уполномоченный по правам человека Дагестана. Других реакций нет. Я обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову, директору ФСИН РФ Аркадию Гостеву, председателю СК РФ Александру Бастрыкину, в Дубравную прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Мордовия с просьбой провести прокурорскую проверку [в колонии]. Я также попросила для осуществления безопасности Гаджиева Рамазана Гайдаровича, перевести осужденного в Чеченскую Республики или Республику Дагестан из-за явного конфликта с администрацией колонии. Пока никакого ответа", – пояснила адвокат.

Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев подтвердил, что получил обращение Азы Алиевой. Он отметил, что обратился к своему коллеге по Республике Мордовия Валерию Левину с просьбой изучить ее жалобу.

"Мною направлено обращение в адрес уполномоченного по правам человека в Мордовии Валерия Левина с просьбой посетить дагестанца Гаджиева в колонии и выслушать его доводы. При подтверждении фактов, унижающих честь и человеческое достоинство, будет направлено обращение в компетентные следственные органы для организации процессуальной проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ", – сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Один из членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Мордовии сообщил, что жалоб на пытки от Гаджиева члены ОНК не получали. "К нам с такими жалобами он не обращался. Но мы попробуем выяснить подробности", – сказал член ОНК корреспонденту "Кавказского узла".

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