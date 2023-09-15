Два жителя Нальчика обвинены в продаже оружия

15 сентября 2023, 17:31

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Управление ФСБ по Кабардино-Балкарии отчиталось о передаче в суд дела о незаконном обороте оружия против двух жителей Нальчика.

В Нальчике "пресечена противоправная деятельность двух жителей города, причастных к незаконному сбыту огнестрельного оружия на территории республики", сообщила пресс-служба управления управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Кабардино-Балкарии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 222 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 12 лет", - процитировало сегодня РИА "Кабардино-Балкария" сообщение пресс-службы ведомства.

В сообщении не указано, при каких обстоятельствах и когда были задержаны подозреваемые, сколько эпизодов им вменяется и какой суд будет рассматривать дело.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ периодически информирует об итогах рейдов в подпольных оружейных мастерских. Так, 6 сентября ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подпольной модернизации оружия и его продаже в 53 регионах России, в том числе в СКФО и ЮФО. В мае ведомство сообщило, что задержаны подозреваемые в модернизации оружия и его продаже, в том числе в республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае. В ноябре 2022 года ФСБ отчиталась о задержании изготовителей оружия в 31-м регионе, в том числе в Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае, Краснодарском крае и Ростовской области.

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