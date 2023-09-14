Пашинян усомнился в способности России обеспечить безопасность Армении

14 сентября 2023, 09:53

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Власти Армении больше не могут полагаться на Россию как на гаранта безопасности, поскольку ее возможности изменились из-за военной операции на Украине, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию. В результате сейчас они вынуждены заниматься диверсификацией безопасности, отметил он.

Армения не может больше полагаться на Россию как на гаранта безопасности, заявил Никол Пашинян в интервью изданию Politico Europe.

"В результате событий на Украине возможности России изменились… Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном", – привел 13 сентября перевод слов Пашиняна "Коммерсант".

Российские миротворцы не выполнили свою миссию в Нагорном Карабахе должным образом. Но вместе с этим нельзя сказать, что ситуация в зоне конфликта была бы лучше, если бы их не было. Формат, когда Армении приходится каждый раз обращаться за помощью России при обострении конфликта – неустойчивый, добавил он.

"Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других", – процитировало Пашиняна РБК.

Полная версия на русском языке интервью Пашиняна изданию Politico Europe приведена на News.am.

Напомним, власти Армении заявили о неэффективности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года.

В частности, 26 сентября 2022 года Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил страны не примут участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. В январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения ОДКБ на своей территории. Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы.

"Кавказский узел" подготовил справку о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал претензии Еревана. Он не согласился с доводами Пашиняна, критиковавшего миротворцев за бездействие после начала блокады Лачинского коридора. Песков подчеркнул, что российские миротворцы действуют в строгом соответствии с документами и делают все возможное для обеспечения порядка в Лачинском коридоре, отметила "Газета.ру".

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