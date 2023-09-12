Адвокаты заявили о голодовке заключенных в Кутаиси

12 сентября 2023, 21:06

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Заключенные кутаисской тюрьмы №2 объявили голодовку, протестуя из-за условий содержания и плохого медицинского обслуживания, более 50 человек нанесли себе увечья, сообщили адвокаты. Администрация тюрьмы не комментирует информацию о волнениях.

В западной части Грузии, в кутаисской тюрьме №2 заключенные массово протестуют против условий содержания и обращения с ними, сообщили адвокаты. "В тюрьме бунт - свыше 50 заключенных нанесли себе увечья, почти вся тюрьма объявила голодовку. Заключенные опротестовывают нечеловеческое обращение, почти отсутствующее медицинское обслуживание. Причина бунта также заключается и в том, что в тюрьму стараются вернуть режим", - сказала адвокат Натия Чхетиани в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Заключенные протестуют против "внутренней политики тюрьмы и нечеловеческого обращения", подтвердил и адвокат Леван Челидзе.

Сотрудники тюрьмы в эфире телекомпании сообщили, что не располагают информацией о бунте. Специальная пенитенциарная служба Грузии не прокомментировала заявления адвокатов, сообщил корреспондент "Кавказского узла"

По данным телекомпании "Формула", в непосредственной близости от тюрьмы находятся полицейские машины и машины скорой медицинской помощи.

Мать одного из заключенных заявила в эфире телекомпании, что заключенные требуют амнистии.

Сегодня пятеро осужденных благодаря помилованию президента Грузии освобождены из заключения, еще четверым сокращены сроки лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что заключенные женской тюрьмы в Рустави в мае объявляли голодовку с требованием пересмотра их дел и помилования.

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