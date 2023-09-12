12 сентября 2023, 10:29

Конгресс карачаевского народа предложил придать статус исторических поселений ряду аулов

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Аулы Архыз, Хурзук, Карт-Джурт, Учкулан, Хасаут и Кызыл-Кала власти должны включить в перечень исторических поселений федерального значения, чтобы способствовать сохранению историко-культурного наследия Карачаево-Черкесии, а также развитию туризма, заявил Конгресс карачаевского народа.

Органы власти, отвечающие за сохранение культурного наследия карачаевцев, должны включить древние аулы Карачаево-Черкесии в перечень исторических поселений федерального значения, говорится в обращении Конгресса карачаевского народа на имя главы республики Рашида Темрезова.

Конгресс карачаевского народа – это региональная общественная организация, ставящая своей целью защиту прав и интересов карачаевского народа, содействие укреплению мира и дружбы народов. На съезды организации прибывают делегаты со всей республики.

В обращении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сообщается, что ранее Конгресс требовал проведения безотлагательных мероприятий по сохранению и включению в Перечни исторических поселений федерального/регионального значения селения Архыз Зеленчукского района, аулов Хурзук, Карт-Джурт, Учкулан Карачаевского района, аула Хасаут, Малокарачаевского района и аула Кызыл-Кала Усть-Джегутинского района.

"Каждый из перечисленных населенных пунктов включает в свой состав объекты культурного наследия, возраст которых составляет от 300 и более лет", – сказано в обращении.

Члены Конгресса отметили, что в ответ на все их обращения власти прислали отписки, которые, по их мнению, свидетельствуют об отсутствии инициативности в деле сохранения и популяризации объектов культурного наследия.

"Ответы ограничивались констатацией того, что в бюджете не заложены средства для реализации столь огромных по важности задач. Считаем необходимым напомнить, что бездействие органов госвласти, непосредственно отвечающих за сохранение объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесии может привести к безвозвратной утере наследия предков", – подчеркивается в обращении.

После того, как карачаевцы в 1957 году на историческую родину после депортации, в первую очередь они прилагали усилия, чтобы сохранить наследие предков, отметили члены Конгресса. "И как же нам – их потомкам, больно наблюдать за тем, в какой упадок сейчас приведена работа по сохранению культурно-исторического наследия карачаево-балкарского (аланского) народа", – говорится в обращении Конгресса.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных – более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей – погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". 3 мая 1957 года первые семьи карачаевцев вернулись на свою родину из мест депортации, этот день ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".

Конгресс карачаевского народа попросил Рашида Темрезова оказать содействие для включения селения Архыз, Зеленчукского района, аулов Хурзук, Карт-Джурт, Учкулан Карачаевского района, аула Хасаут, Малокарачаевского района и аула Кызыл-Кала Усть-Джегутинского района в перечень исторических поселений федерального значения. "[Это] будет способствовать сохранению уникального историко-культурного наследия Карачаево-Черкесии и разработке республиканских и муниципальных программ (туристические этнографические маршруты, фестивали, тематические экскурсии и т.п.)" – сказано в обращении.

Ценность этих населенных пунктов в том, что в них имеются памятники традиционного зодчества, пояснил завсектором археологии КЧРОО "Карачаевский НИИ им.А.И.Батчаева" Радмир Эркенов.

"В Карт-Джурте – старейшие на Северо-Западном Кавказе образцы позднесредневековых мавзолеев и обширный карачаевский некрополь, в Хурзуке и Кызыл-Кале – сторожевые башенные комплексы, в Архызе – руины башни Карча-Кала, связанной с именем легендарного предводителя Карчи, в Учкулане, Карт-Джурте и Хурзуке – также образцы монументального срубного зодчества (также уникального для Северо-Западного Кавказа) и так далее", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У общественности и научного сообщества региона есть надежда на сохранение исторических поселений, добавил он. "Поскольку составление списка инициировано федеральным центром, имеющим больше правовых и материальных ресурсов, нежели регион, то имеется надежда, что сохранить исторические поселения удастся", – пояснил Эркенов.

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Примечание:

"Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации", "Память о ссылке народов Кавказа сохраняется вопреки ресталинизации", "Почитание Сталина на Кавказе становится ответом на снижение уровня жизни".

Автор: Алихан Мамсуров источник: корреспондент "Кавказского узла"

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