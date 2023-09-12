Коллеги и друзья Гаджиева поделились ожиданиями от приговора

12 сентября 2023, 00:02

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Жители Дагестана перед оглашением приговора дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву активно интересуются ходом процесса, этому способствовало последнее слово журналиста, отметили его коллеги и друзья. Они уверены, что приговор, каким бы он ни был, будет обжалован.

Как писал "Кавказский узел", заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов сегодня на одиночном пикете в центре Махачкалы потребовал прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Оглашение приговора подсудимым по делу Гаджиева было назначено на 8 сентября, но перенесено на сегодня. Сегодня суд в Ростове-на-Дону вновь отложил заседание – на 10.00 мск 12 сентября. Пресс-секретарь суда пояснил, что конвой просто не доставил подсудимых по неизвестной причине.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Активность жителей республики, которые проходили и проезжали мимо места проведения пикета, сегодня была на очень высоком уровне, отметил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

К месту проведения одиночного пикета пришли те, кто неравнодушен к судьбе Абдулмумина Гаджиева. Многие из пришедших спрашивали о приговоре Гаджиеву, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов. "Подходили прохожие, интересовались, что там происходит, что с делом. С дороги было много любопытных и фотографирующих", - отметил Магомедов. Сотрудники полиции подошли и записали личные данные журналиста. Каких-либо препятствий в проведении одиночной акции с их стороны предпринято не было. Также не было попыток прервать одиночный пикет, добавил Магомедов.

Магомедов отметил, что рост интереса к уголовному делу Гаджиева спровоцирован скорым вынесением приговора, и на фоне этого в социальных сетях появилась информация о деле, и последнее слово Гаджиева, которое публиковали и СМИ, распространялось и в социальных сетях. "Это все бурно обсуждается. Люди понимают, что скоро итог этого скандального дела", - рассказал Магомедов. Журналист напомнил, что все доводы обвинения построчно разбиты. "Теперь они (жители республики) смотрят на суд, примет ли он эти доводы или нет", - рассказал Магомедов.

Последние слова подсудимых и предстоящее оглашение приговора вызвали большой интерес у людей. О возросшем интересе людей к исходу дела Абдулмумина Гаджиева свидетельствует количество людей, выставивших в статус отрывки выступления Гаджиева в зале суда, а также количество просмотров, которое набирает видео в социальных сетях с выступлением Гаджиева из зала суда, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов. "Очень большой интерес к приговору Абдулмумина Гаджиева, последнее слово которого собрало очень много просмотров и очень много репостов", - отметил он.

Журналист считает, что какой бы ни был приговор в отношении Гаджиева, будет активная реакция на него. "Если дадут большой срок, то реакция общества будет крайне возмущённой. Если дадут маленький срок, то реакция общества будет крайне негативной, потому что обвинение рассыпалось, и нет никаких доказательств", - подчеркнул Юсупов.

Он не стал предполагать, какое решение вынесет суд, так как, по его мнению, обвинительный или оправдательный приговор станет основой для апелляционной жалобы. "За ним (за приговором) может последовать апелляция либо со стороны защиты, либо со стороны обвинения", - рассказал Юсупов.

Более 10 человек приехало из Дагестана в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать Гаджиева во время оглашения приговора, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из друзей Гаджиева, который также находится в Ростове-на-Дону. По его словам, перенос судебных заседаний называют техническим, но знакомый Гаджиева считает, что перенос является относительной причиной вынудить приехавших из Дагестана для поддержки Гаджиева его друзей покинуть Ростов-на-Дону. "Наверное, тех, кто приехал таким образом в Ростов-на-Дону, суд хочет заставить уехать обратно", - рассказал друг Гаджиева.

Возросший к одиночным пикетам со стороны махачкалинцев интерес прежде всего связан с тем, что уголовное дело Гаджиева близится к концу, и скоро будет известен приговор, считает он. "Даже те, кто не интересовался, начали интересоваться, так как приговор будет скоро и будет наглядным", - отметил он.

Приговор в отношении Гаджиева покажет положение общества, так как с большой вероятностью будет обвинительным, считает знакомая с ситуацией с Гаджиевым жительница Махачкалы. Возросший интерес к делу Гаджиева связан именно с тем, что скоро будет приговор, отметила она. "Соседи, родственники начали спрашивать. Раньше не интересовались", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Женщина уверена, что в случае если приговор не устроит обвинителя либо защитника, он будет обжалован, и поэтому считать завтрашний день решающим нельзя. "Процесс растянется. Пока рано говорить о конце. О конце этапа можно, но не о том, что завтра будет окончательный приговор", - отметила она.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 4 сентября, как и неделей ранее, такие пикеты провели Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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