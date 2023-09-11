Дагестан, Дербент. Фото с сайта www.derbent.ru

11 сентября 2023, 14:29

Избирком Дербента отверг обвинение в нарушении прав кандидата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация о недопуске кандидата Руслана Мирзоева на подсчет голосов не соответствует действительности, заявил избирком Дербента после сообщения однопартийца о нарушении прав Мирзоева.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане прошли выборы в органы местного самоуправления в четырех городских округах – Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и Хасавюрте. Кандидаты выдвигались по партийным спискам, депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов. В первый день голосования, 8 сентября, жалоб и сообщений о нарушениях не поступало, сообщили представители избиркома и политических партий.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в СКФО и ЮФО, проходили выборы различного уровня. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Информация о том, что кандидата от партии "Новые люди" на выборах горсобрания Дербента Руслана Мирзоева пытаются не допустить в ТИК, не соответствует действительности, заявила вечером 10 сентября территориальная избирательная комиссия города.

"Никаких препятствий избирательными комиссиями города ни кандидатам, ни наблюдателям на выборах не оказывалось и не оказывается", - говорится в публикации на странице ТИК во "ВКонтакте".

Руслан Мирзоев также не обращался в ТИК Дербента с заявлениями или жалобами, подчеркивается в публикации.

О недопуске Мирзоева в ТИК, противоречащем законодательству, рассказал 10 сентября источник в партии. "Руслана Мирзоева, возглавляющего список кандидатов в депутаты города Дербента от партии "Новые люди" пытаются не допустить в ТИК Дербента на подсчет голосов", - сообщил вечером 10 сентября со ссылкой на этот источник "Черновик" в своем телеграм-канале.

По состоянию на 14.27 мск, под публикациями "Черновика" и ТИК Дербента не размещено ни одного комментария.

Напомним, жители Дагестана на фоне коммунального коллапса вряд ли проявят интерес к выборам депутатов, так как претенденты на депутатские мандаты не затронули в агиткампании актуальные местные проблемы, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

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Примечание:

"Более 90 нарушений зарегистрировали независимые наблюдатели на выборах на Юге России", "Наблюдатель в Геленджике счел давлением вручение повестки на участке", "Кандидаты от четырех партий борются за места в горсоветах Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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11 сентября 2023, 13:37

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