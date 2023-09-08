Корзины для бюллетеней. Фото: https://er.ru

08 сентября 2023, 18:35

Аналитики сочли низким интерес жителей Дагестана к выборам

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Жители республики на фоне коммунального коллапса вряд ли проявят интерес к выборам депутатов, так как претенденты на депутатские мандаты не затронули в агиткампании актуальные местные проблемы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики.

"Кавказский узел" писал, что итоги муниципальных выборов, которые пройдут в Дагестане в единый день
голосования, по мнению опрошенных аналитиков, можно считать предрешенными. Этому способствует отсутствие
адаптированных под нужды местных жителей предвыборных кампаний и низкий интерес избирателей.

Голосование в Дагестане продлится три дня, с 8 по 10 сентября. В республике пройдут выборы в органы местного самоуправления. По данным избиркома Дагестана, выборы пройдут в четырех городских округах – Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и Хасавюрте. Кандидаты выдвигаются по партийным спискам, депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов. Так, в Хасавюрте на выборах 2023 года зарегистрировались шесть партий: "Партия Роста", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Партия дела", "Единая Россия" и КПРФ, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

По состоянию на 12.00 мск 8 сентября заявлений о нарушениях во время выборов и требований снять кандидатов не получено, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Избиркоме Дагестана.

В Избербаше на места в городском собрании претендуют кандидаты от ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей", "Справедливой России", следует из данных на сайте избиркома.

Политолог Альберт Эседов считает, что коммунальный кризис в Избербаше не может не сказаться на муниципальных выборах. По его мнению, местные жители, в первую очередь, заботятся о том, есть ли у них в кранах вода, в домах - электричество, убирают ли мусор в городе, чем "о явно дискредитированном процессе, в результате которого какие-то люди оказываются кандидатами в городское собрание, которое, как показала практика, особо не способствует улучшению жизни в городе". "И тут стоит выбор - заниматься решением вышеназванных проблем, или бросив их, выбирать из списков партий - участников выборов каких-то депутатов. Естественно, горожанин выбирает первое", - отметил Эседов.

Он добавил, что никакой внятной агитации перед выборами не было, ни один из участников выборов не представил какой-то программы, адаптированной для решения городских проблем.

Жители Избербаша 24 июля провели митинг, требуя решить проблему с водоснабжением, после этого против чиновников было возбуждено дело о халатности.  28 июля "Водоканал" Избербаша сообщил, что система водоснабжения в городе "потихоньку восстанавливается". Многолетние проблемы с водоснабжением в Махачкале, Избербаше, Буйнакске и Кизляре в этом году усугубились отключениями электричества, перебои с водой происходят все чаще, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана. В августе только в Махачкале прошли как минимум восемь акций протеста, в ходе которых жители перекрывали дороги, требуя возобновить подачу электричества.

В Дербенте на мандаты депутатов претендуют представители партий ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия – За правду", следует из данных Избиркома Дагестана. В марте 2023 года собрание депутатов Дербента проголосовало за сокращение количества депутатов с 35 до 25, указано на сайте горсобрания.

Дербент является запутанным городом в плане интересов, сообщил заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов 
корреспонденту "Кавказского узла". "К примеру, вчерашние члены "Единой России" могут сегодня попасть в оппозицию, потому что постоянно меняются правила игры, интересы. Идет борьба за ресурсы, землю, объекты недвижимости. В новом составе городского собрания самостоятельности от депутатов трудно ожидать. Количество депутатов сократили, потому что даже члены одной партии представляли разные интересы. Сокращение - шаг к тому, чтобы еще более формализировать списки", - отметил журналист.

В преддверии выборов в Дербенте разразился скандал - действующий депутат от "Единой России" Полад Наметуллаев, внезапно попавший в "оппозицию", обратился в прокуратуру с требованием приостановить проведение выборов, так как его не допустили к участию в праймериз, добавил Магомедов. 

По мнению Полада Наметуллаева, он не был допущен на праймериз и соответственно к выборам, в связи с тем, что "не был согласен с сокращением депутатского корпуса по причине "низкой эффективности", в том числе и моей". "Мною в прокуратуру была направлена жалоба на решение Собрания депутатов от 18 апреля, которым были внесены изменения в Устав города Дербента о сокращении численности депутатов. Я получил ответ из прокуратуры. Прокуратура нашла нарушения в принятом депутатами Дербентского городского собрания решения о внесении изменении в Устав города, где депутатский корпус сократился с 35 человек до 25", - сообщил депутат 7 сентября в своем Telegram-канале.

Наметуллаев добавил, что 4 сентября он подал административное исковое заявление в суд, одновременно с заявлением о применении мер предварительной защиты. Однако судья вернула исковое заявление с мотивировкой, что данное дело подсудно Верховному суду.

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Примечание:

"Активисты призвали махачкалинцев жаловаться на отключения света", "Минюст отстоял в суде решение о ликвидации отделения "Парнаса" в Дагестане", "Журналисты объяснили форматом голосования результат Магомедова на выборах мэра Махачкалы".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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