26 августа 2023, 23:08

Махачкалинцы протестами добились подачи света

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Жители улицы Гамидова в Махачкале вышли сегодня вечером на акцию протеста из-за отсутствия света. Мэрия после акции отчиталась о восстановлении подачи электроэнергии.

"Кавказский узел" писал, что начиная с 9 августа, в Махачкале прошли несколько акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

Жители улицы гамидова вышли сегодня на протест из-за отсутствия электричества. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Черновик". На видеозаписи видны люди, стоящие у дороги, слышен гул голосов. Мелькают проблесковые маячки машин полиции,  местные жители разговаривают с сотрудниками МВД. При это движение по трассе не перекрыто - машины едут, люди находятся в стороне, следует из видеозаписи. "Люди вышли на стихийный митинг из-за отсутствия электроэнергии в жилых домах", - говорится в описании к видео.

Мэрия Махачкалы отчиталась о возобновлении подачи электроэнергии. "Возобновлена подача электроэнергии в доме №61 по проспекту Гамидова после завершения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Администрация города также опубликовала короткое видео с места событий. "Вот люди расходятся уже, уходят. Восстановлена подача света", - говорит голос за кадром. 

Махачкалинцы с 9 августа как минимум восемь раз, с учетом сегодняшней акции,  перекрывали автотрассы в знак протеста против отключения электричества. Так, в Семендере движение перерывалось 24 и 25 августа. 18 августа движение по проспекту Акушинского заблокировали жители микрорайона "Научный городок" в Махачкале, которые потребовали от властей решить проблему с подачей воды и электричества в дома. 17 августа прошли акции на проспекте Акушинского, вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова, а 15 августа жители Редукторного поселка попытались перекрыть дорогу. 9 августа махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева. 18 августа глава Дагестана Сергей Меликов назвал немыслимым износ электросетей в республике, он обратился за помощью в решении этой проблемы к федеральным властям и призвал жителей республики не перекрывать трассы.  Жители Махачкалы рассказали, что проблемы со светом и водой наблюдались и раньше, но в последний год они усугубились.

Примечание:

"Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света", "Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной", "Проблема с водоснабжением Карамана-2 повлияла на отношения между жителями".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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