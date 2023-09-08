08 сентября 2023, 22:48

Первый день голосования в Дагестане прошел в спокойной обстановке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалоб и сообщений о нарушениях в реготделения партий, участвующих в муниципальных выборах в Дагестане, в первый день голосования не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября в регионах России, в том числе на юге страны, началось голосование на муниципальных и региональных выборах. Голосование продлится три дня. В республике пройдут выборы в органы местного самоуправления. По данным избиркома Дагестана, выборы пройдут в четырех городских округах – Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и Хасавюрте. Кандидаты выдвигаются по партийным спискам, депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов. Так, в Хасавюрте на выборах 2023 года зарегистрировались шесть партий: "Партия Роста", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Партия дела", "Единая Россия" и КПРФ. Политологи отметили, что партии не ведут активные кампании и не обсуждают проблемы, актуальные для жителей республики.

Жалоб от кандидатов в первый день голосования (по данным на 17.00 мск) не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ресизбиркома.

Каких-либо жалоб со стороны кандидатов либо наблюдателей от партии не поступало, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник республиканского штаба ЛДПР. "В наш штаб жалоб пока не поступало. У нас также в Москве "горячая линия" работает по жалобам. Пока никаких жалоб (от республики) не было", - сообщил представитель партии. 

Кандидаты от партии выдвинуты в четырех городах - Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и Хасавюрте."Мы выдвинулись в четырех городах. Наблюдатели тоже назначены. Кандидаты ездят по участкам во всех городах", - рассказал представитель партии.

Жалоб от кандидатов в региональный штаб партии не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель регионального отделения КПРФ по Дагестану. "Обращений (в связи с нарушениями) в наш центральный штаб в Махачкале не поступало. От наших не было никаких обращений и жалоб", - рассказал он.

В Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и Хасавюрте обеспечено присутствие наблюдателей от партии, а на некоторых участках наблюдали за выборными процессами - сами кандидаты, рассказал представитель партии.

Жители республики на фоне коммунального коллапса вряд ли проявят интерес к выборам депутатов, так как претенденты на депутатские мандаты не затронули в агиткампании актуальные местные проблемы, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

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Примечание:

"Активисты призвали махачкалинцев жаловаться на отключения света", "Минюст отстоял в суде решение о ликвидации отделения "Парнаса" в Дагестане", "Журналисты объяснили форматом голосования результат Магомедова на выборах мэра Махачкалы".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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