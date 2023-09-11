Баку обвинил Степанакерт в строительстве военных укреплений

11 сентября 2023, 10:57

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Минувшей ночью карабахские военные попытались вырыть окопы перед позициями азербайджанских солдат в Агдамском районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Карабахское оборонное ведомство опровергло эти сведения.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня в 01.00 [00.00 мск] карабахские военнослужащие попытались прорыть окопы перед позициями азербайджанских военных, расположенных в Агдамском направлении.

Военнослужащие Азербайджана пресекли эту попытку, заявило министерство сегодня на своем сайте.

Степанакерт отверг эти обвинения. "Сведения о том, что будто бы карабахские военные минувшей ночью попытались прорыть окопы в Аскеранском районе, не соответствуют действительности", – заявило Минобороны Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе наблюдается обострение ситуации, связанное с длительной блокадой Нагорного Карабаха.

При этом 8 сентября опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики отметили, что строительством укреплений и траншей у линии соприкосновения карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором. Армянский политолог Андриас Гукасян на это возразил, что Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана.

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