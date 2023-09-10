Азербайджанский военный ранен при взрыве мины

10 сентября 2023, 19:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий азербайджанской армии получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине в Агдамском районе. Пострадавший госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", в августе семь общественных организаций Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. С ноября 2020 года по июль 2023 года, по данным властей Азербайджана, в зоне карабахского конфликта подорвались на минах 303 человека.

Сегодня около 13:30 (12.30 по мск) военнослужащий Эминов Хайям Махал оглы на пути обеспечения азербайджанских подразделений в Агдамском районе подорвался на противопехотной мине, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

После оказания первичной медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Угрозы для его жизни нет, отметили в военном ведомстве.

Инженерно-фортификационными подразделениями Азербайджанской армии проводятся работы по разминированию данного участка, отмечается в сообщении минобороны.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. 13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на разминирование земель в зоне карабахского конфликта понадобится 30 лет и 25 миллиардов долларов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.