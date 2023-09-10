10 сентября 2023, 19:51

Азербайджанский военный ранен при взрыве мины

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Военнослужащий азербайджанской армии получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине в Агдамском районе. Пострадавший госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", в августе семь общественных организаций Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. С ноября 2020 года по июль 2023 года, по данным властей Азербайджана, в зоне карабахского конфликта подорвались на минах 303 человека.

Сегодня около 13:30 (12.30 по мск) военнослужащий Эминов Хайям Махал оглы на пути обеспечения азербайджанских подразделений в Агдамском районе подорвался на противопехотной мине, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

После оказания первичной  медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Угрозы для его жизни нет, отметили в военном ведомстве. 

Инженерно-фортификационными подразделениями Азербайджанской армии проводятся работы по разминированию данного участка, отмечается в сообщении минобороны.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. 13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на разминирование земель в зоне карабахского конфликта понадобится 30 лет и 25 миллиардов долларов.

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Примечание:

"Азербайджанские саперы отрапортовали о пяти минах-ловушках в Нагорном Карабахе", "Скончался раненый в ходе артобстрела житель Армении", "Азербайджанские военные эксперты оценили значимость занятых Азербайджаном высот".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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