Военнослужащие в окопах. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=KdMMowUveU0

10 сентября 2023, 12:18

Баку заявил о строительстве Степанакертом военных укреплений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карабахские военнослужащие попытались прорыть окопы около позиций азербайджанских солдат, расположенных в Физулинском направлении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Нагорный Карабах опроверг эти сведения.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня около 09.45 [08.45 мск] карабахские военнослужащие попытались прорыть новые окопы перед позициями азербайджанских военных в Физулинском направлении.

"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были остановлены", – заявило министерство сегодня на своем сайте.

Степанакерт отверг эти обвинения. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения обороны пытались возвести фортификации в Мартуни не соответствует действительности", – заявило Минобороны Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*.

Напомним, азербайджанское название города Мартуни – Ходжавенд.

"Кавказский узел" также писал, что азербайджанские аналитики 8 сентября отметили, что строительством укреплений и траншей у линии соприкосновения карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором. Армянский политолог Андриас Гукасян на это возразил, что Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана.

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Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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