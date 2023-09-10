Баку заявил о строительстве Степанакертом военных укреплений

10 сентября 2023, 12:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карабахские военнослужащие попытались прорыть окопы около позиций азербайджанских солдат, расположенных в Физулинском направлении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Нагорный Карабах опроверг эти сведения.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня около 09.45 [08.45 мск] карабахские военнослужащие попытались прорыть новые окопы перед позициями азербайджанских военных в Физулинском направлении.

"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были остановлены", – заявило министерство сегодня на своем сайте.

Степанакерт отверг эти обвинения. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения обороны пытались возвести фортификации в Мартуни не соответствует действительности", – заявило Минобороны Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*.

Напомним, азербайджанское название города Мартуни – Ходжавенд.

"Кавказский узел" также писал, что азербайджанские аналитики 8 сентября отметили, что строительством укреплений и траншей у линии соприкосновения карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором. Армянский политолог Андриас Гукасян на это возразил, что Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.